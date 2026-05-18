◆【一発アウト】在宅で成果が出る人と出ない人の決定的な違い

「病院に行っても治らなかった不眠の悩みが解決した」「普段なかなか寝ない子どもがスヤスヤ眠った」――感謝の声、続々！ 睡眠専門医も納得の2万人を救った「快眠メソッド」を初公開。夜、ぐっすり眠れないという不眠の悩みを医者や睡眠導入剤に頼る前にやるべきこと。それは、寝心地を大きく左右する寝具の見直し。加賀百万石の歴史都市・金沢で江戸時代に創業し、289年の歴史を誇るふとん店「眠りにまっすぐ乙丸屋」の12代目店主は、不眠に悩む人やもっとぐっすり眠りたいという人に向けて、快眠のアドバイスを施して評判だ。初の著書『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）では、寝具を味方にして快眠に導き、仕事に家事に最高のパフォーマンスを発揮できる「60＋プラス1」の方法を、さまざまなエビデンス（科学的根拠）とともに徹底指南！ 医者や学者が語ってこなかった素朴にして最も影響の大きい「寝具」の視点から、あなたを快眠に誘う。医学監修：森川恵一（日本睡眠学会総合専門医）

※本稿は、『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

在宅ワークで成果が落ちる人は、寝室が「仕事場化」しています

在宅勤務が当たり前になった昨今、「通勤がなくなって楽になったはずなのに、以前より眠りが浅い」「疲れが取れにくい」という相談が増えています。その原因は意外にも単純なところにあります。それは、寝室が仕事場と混ざり合ってしまっていることです。

寝室と仕事場の境界が曖昧になると、脳は休まりません

ワンルームでの一人暮らしやスペースの限られた自宅では、ベッドのすぐ横にデスクを置いたり、あるいはベッドの上でパソコンを開いて作業をしたりすることもあるでしょう。日中はそこでオンライン会議をこなし、夜はそのまま同じ場所で眠りにつく。これは一見効率的に見えますが、実は脳にとって大きな負担となります。

人間の脳は、空間と記憶を強く結びつけています。日中に仕事の緊張感やストレスを感じていた場所で横になると、脳は無意識のうちに「ここは活動する場所だ」と認識し続け、交感神経が優位な状態から抜け出せなくなります。

本来、睡眠とは副交感神経へのスムーズな切り替えが前提です。寝室が「戦闘モード」の記憶で満たされていると、身体は深い休息へと入ることができなくなってしまうのです。

睡眠の質は「物理的な環境」と「空間の意味」で決まります

睡眠の質を左右する大きな要素は「寝床内気象」です。室温を24〜25℃前後に保ち、布団の中を温度33℃±1℃、湿度50％前後に整えること。これらは身体が最も効率よく回復するための科学的な条件です。

しかし、たとえ温度や湿度が完璧に整っていたとしても、その空間の意味が「仕事場」と混在していれば、眠りは浅くなってしまいます。寝室はあくまで「回復専用の空間」であるべきです。仕事道具を視界から外す、照明を落とす、余計な音刺激を減らすといった、物理的・視覚的な「区切り」を作ることが、自律神経のスイッチを切り替える強力な助けとなります。

空間を切り替えられる人が、安定して成果を出します

長期的に高い成果を出し続けるプロフェッショナルは、自分の意志や努力に頼るのではなく、仕組みとして環境を整えています。寝室を仕事から完全に切り離すことは、自身の「集中力の再生装置」を守ることと同義だからです。

在宅ワーク時代において、私たちに求められているのは時間管理だけではありません。どの場所で何をすべきかという「空間の管理」こそが重要です。寝室を本来の回復の場所へと戻すだけで、翌朝の思考のキレや集中力は驚くほど変わるはずです。

※本稿は『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。