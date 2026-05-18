1990年代前半に一世を風靡した桜樹ルイ(56)が自身のインスタグラムを約2カ月ぶりに更新。近影を公開し、“格闘技観戦”を報告した。

「こんにちは ご無沙汰しております ゴールデンウィークはリフレッシュ出来ましたか？私はボクシングやプロレスなど楽しんでいました」と報告し、ブルーのキャミソール姿の写真を投稿。

「マーベラスの試合でクラッシュが登場した時には天井から、クラッシュ写真入りのお札が沢山降ってきて、その中に長与千種選手のサインが入っていたら、オリジナルのお酒が50名に当たるお札をゲット！当たりました 嬉しい これは飲めない、、、、、。」などとつづった。

プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）が中谷潤人（28＝M.T）を3―0の判定で破った東京ドームでの防衛戦（2日）のチケットを持つ写真や、女子プロレス界のレジェンド・長与千種が率いる「マーベラス」が5日に神奈川・横浜BUNTAIで開催した旗揚げ10周年記念大会でゲットしたお酒を手にしている写真などもアップした。

この投稿にフォロワーらからは「笑顔がいいですね」「ルイさんはいつでも最高です」「綺麗です 中学の時から好きでした」「現役時代と変わらず綺麗」「可愛すぎるんだけど」「いつも綺麗ですね 若い！」などの声が寄せられている。

桜樹は、1980年代から90年代にグラビアを中心に人気を博し、フジテレビ「オールナイトフジ」や、志村けんさんのコント番組、NHK大河ドラマ「春日局」（1989年）にも出演。24年12月に東京・銀座の会員制高級クラブ「銀座エルプリンセス」に勤め始め、現在は“レジェンド”小林ひとみがママの系列店「銀座りぼん」に勤務。昨年1月には復活写真集「RUI」、今月18日には、自身の半生をベースに書き下ろした処女小説「裸の女王」（双葉社）を発売した。