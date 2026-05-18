“りくりゅう”が会いたい芸人 意外な人物にスタジオ驚き「珍しい」
ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックのフィギュアスケート・ペアで日本勢初の金メダルを獲得し、先月現役引退を発表した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組が、17日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（後10：00）に出演。競技生活を支えた息抜き方法や、仲直りエピソードを明かした。
【写真】りくりゅうが”会いたい芸人”
番組では、スタジオメンバーから「どんな息抜きの方法があるのか？」と質問が飛ぶと、木原は「お風呂場でYouTubeとかですか。江頭さんのチャンネルを見たりとか」と回答。江頭2：50のYouTubeチャンネルをよく視聴していることを明かした。三浦も「私も一緒に見ますね。一緒にご飯食べてる時とか、ストレッチの時に見ます」と笑顔で語った。
「アインシュタイン」の河合ゆずるから「体ほぐす時に見る動画で合ってますかね？」とツッコミが入ると、木原は「江頭さんが暴走する動画じゃないんです。どちらかと言ったら食べ物をランキングされる動画だったり、激辛に挑戦される動画」と説明。続けて「普段、自分たちはシーズン中、食事制限をすごいしてたんで、食べたいものが食べられない状況で、江頭さんが食べてるのを見ながら『今度、日本に帰ったらこれ食べたいね』とか、『江頭さん、その評価おかしいよね』って話をしてました」と振り返った。スタジオからは「食で江頭さん入る人珍しい」と驚きの声が上がっていた。
さらに「これから会ってみたい人はいるんですか？」との質問には、木原が「江頭さん」と即答。三浦も「私もエガちゃんに会いたい。一緒にご飯食べたい」と声をそろえ、スタジオを盛り上げた。
【写真】りくりゅうが”会いたい芸人”
番組では、スタジオメンバーから「どんな息抜きの方法があるのか？」と質問が飛ぶと、木原は「お風呂場でYouTubeとかですか。江頭さんのチャンネルを見たりとか」と回答。江頭2：50のYouTubeチャンネルをよく視聴していることを明かした。三浦も「私も一緒に見ますね。一緒にご飯食べてる時とか、ストレッチの時に見ます」と笑顔で語った。
さらに「これから会ってみたい人はいるんですか？」との質問には、木原が「江頭さん」と即答。三浦も「私もエガちゃんに会いたい。一緒にご飯食べたい」と声をそろえ、スタジオを盛り上げた。