◇インターリーグ ドジャース10―1エンゼルス（2026年5月18日 アナハイム）

ドジャースの佐々木朗希投手（24）が17日（日本時間18日）のエンゼルス戦に先発登板し、メジャー自己最長となる7回を投げ、4安打1失点の好投で2勝目を挙げた。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手（31）は5打数3安打2打点と活躍。10―1の快勝で5連勝を飾った。

試合後、佐々木は「フォーム的にも徐々に良くなっているので、しっかりこう、この投げ方だったらある程度ここに行くっていうフォームで投げられてますし、それをこう1試合通して続けられたので、今日はそこが良かったかなと思います」と手応えを口にした。

4月25日（同26日）のカブス戦以来となる今季2勝目を手にした。打者24人に対して、初球ストライクは19人。ストライクゾーンを攻め抜き、メジャー2年目で最高の投球となった。

ロバーツ監督は「素晴らしかった。彼はどんどん良くなっていると思う。スプリットの感覚も非常に良かったし、速球のコマンドも良かった。とても効率的でした。今日は悪い四球が一つもなかった。今日は彼に本当の自信を感じた」と絶賛した。「四球を出さなければ球数も少なくなり、より多くの打者と対戦でき、試合の深いところまで投げるチャンスが出てくる。だから私にとって最も重要だったのは、自分の球を信じて投げられていたことです。技術的には、私が見てきたものにかなり近かったと思います。細かい調整はあったかもしれませんが、今日の最大の変化はメンタル面だったと思います」と話した。