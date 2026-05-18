◆米大リーグ エンゼルス―ドジャース（１７日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１７日（日本時間１８日）、敵地・エンゼルス戦に先発し、７回９１球を投げて４安打１失点、８奪三振の好投を見せてメジャー通算３勝目となる２勝目（３敗）を挙げた。メジャー２年目で７回は最長で、８奪三振は最多。先発した試合での無四球も初めてで、援護点にも恵まれ、最速は９７・９マイル（約１５７・６キロ）だったが、渡米後最高とも言える結果を残した。防御率は５・０９となった。

朗希は「結果としては毎登板よくなっているとは思う。パフォーマンス的にもっと高いパフォーマンスを出していかないと通用しなくなるのは時間の問題だと思うので、より安定して結果を出すためにはある程度自分のパフォーマンスを高くしていかないといけないと思うので、今回抑えたこととパフォーマンスがどうだったかを別にして考えて、しっかりパフォーマンスが上がるように頑張りたいと思います」と振り返った。

初回は１死からトラウトに右中間への二塁打を浴びたが、続くシャヌエルから空振り三振を奪うなど無失点の好発進。２点のリードをもらった２回は、２者連続三振を奪うなど、３者凡退で抑えた。３回も２三振を奪って３者凡退。４回にはドジャース打線が５点を奪って７―０とリードを広げた。

４回裏には２安打を許して１点を失った朗希だったが、５回は虫一塁からオハピーを二ゴロ併殺打。６回は３者凡退で抑えると、メジャーでは初めて７回のマウンドに上がり、たった５球で３者凡退に抑えた。直球、スプリット、スライダーをうまく混ぜながらエンゼルス打線を手玉に取って、４月２５日（同２６日）の本拠地・カブス戦以来３登板ぶりの白星をつかんだ。