「I’m over it」の意味は？気持ちを切り替えたときに使える！【1分英会話】

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ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「I’m over it」の意味は？

意外と難しいこのフレーズ。

直訳しても意味が通じません。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「もう気にしてない」「もう平気」でした！

「I’m over it」は、落ち込んだことやイライラしたことを、もう引きずっていないときに使えます。

「乗り越えた」「立ち直った」というニュアンスもあり、失恋や失敗、トラウマ的な経験から心が立ち直ったときなどに使われますよ。

A：「How are you doing after the breakup?」
　　（別れてから元気にしてる？）
B：「I’m good. I’m over it now.」
　　（元気だよ。もう吹っ切れたよ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部