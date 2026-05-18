「I’m over it」の意味は？気持ちを切り替えたときに使える！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「I’m over it」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「もう気にしてない」「もう平気」でした！
「I’m over it」は、落ち込んだことやイライラしたことを、もう引きずっていないときに使えます。
「乗り越えた」「立ち直った」というニュアンスもあり、失恋や失敗、トラウマ的な経験から心が立ち直ったときなどに使われますよ。
A：「How are you doing after the breakup?」
（別れてから元気にしてる？）
B：「I’m good. I’m over it now.」
（元気だよ。もう吹っ切れたよ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部