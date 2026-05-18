ミス ディオールの新作クリーム登場♡花々が香る贅沢ハンド＆ボディケア

「ミス ディオール」から、花々が優しく香る新しいハンドクリームとボディクリームが登場♡2026年5月20日（水）より一部店舗・公式オンライン・ブティックにて先行発売、5月29日（金）から全国発売されます。センティフォリア ローズ ウォーター※1を配合したフォーミュラと、やわらかなピンクカラーの洗練されたデザインで、毎日のケアタイムをより優雅に彩る新ビューティーアイテムに注目です。

ローズ香る贅沢クリーム

新しく生まれ変わった「ミス ディオール ハンド クリーム」と「ミス ディオール ボディ クリーム」は、クリスチャン・ディオールが愛したセンティフォリア ローズをイメージしたアイテム。

ローズ ウォーター※1を配合し、肌にうるおいを与えながら、柔らかくなめらかな肌へ導きます。

香りは「ミス ディオール ブルーミング ブーケ」。ピオニーやローズのみずみずしいフローラルノートに、ホワイトムスクがふんわり重なる、優しくフレッシュな香りです。

手肌やボディをケアするたびに、花々に包まれるような幸福感を楽しめます♪

※1 センチフォリアバラ花水（保湿成分）

ラリン「ROSE」コレクション登場♡華やかな香りで叶える上質ボディケア

ハンド＆ボディクリーム詳細

「ミス ディオール ハンド クリーム」は50mL、7,500円（本体価格）／8,250円（税込価格）。97%※2自然由来のフォーミュラを採用し、べたつきにくい軽やかな使用感が魅力です。

手肌をみずみずしく整えながら、フレグランスのように優雅な香りを楽しめます。

一方、「ミス ディオール ボディ クリーム」は150mL、12,800円（本体価格）／14,080円（税込価格）。90%※3自然由来のリッチなバームテクスチャーが肌にとろけるようになじみ、しっとりとした柔らかな肌へ。

ローズの香りに包まれながら、贅沢なボディケアタイムを演出します。

※2 自然由来指数97%（水を含む）ISO16128準拠

※3 自然由来指数90%（水を含む）ISO16128準拠

ピンクケースが叶える特別感



新作クリームは、見た目の美しさにもこだわりが詰まっています。やわらかなピンクカラーのケースには、メゾンを象徴する千鳥格子をデザイン。クチュール感あふれる洗練されたルックスに仕上がっています。

ハンドクリームは、ころんと丸みのある愛らしいフォルムで持ち運びにも便利。ボディクリームは、フロストピンクのガラスキューブにベルベットタッチのキャップを組み合わせた、ラグジュアリーなデザインです。

さらに、「ミス ディオール」のローズ ビューティー リチュアルとして、シャワー ジェルやボディ ミルク、ヘア オイル、ヘア ミストなどとライン使いすることで、より奥行きのある香りを楽しめます。

※4 センチフォリアバラ花ロウ、ダマスクバラ花ロウ（整肌成分）

毎日に花咲くような幸福感を♡

「ミス ディオール」の新しいハンドクリーム＆ボディクリームは、香り・保湿・デザインすべてに心ときめくアイテム♡

みずみずしいローズの香りと、軽やかで心地よいテクスチャーが、毎日のケア時間を特別なひとときへ導いてくれます。

自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったり。優雅なローズ ビューティー リチュアルをぜひ楽しんでみてください。