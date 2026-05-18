能登半島地震後の大規模火災で約２４０棟、約４万９０００平方メートルが焼失した石川県輪島市の朝市通り周辺で、再建に向けた動きが本格化している。

昨年４月に公費解体が完了し、今年３月下旬にようやく道路などのインフラ工事が始まった。仮設商店街の整備に向けた計画が一歩ずつ進む一方で、建設業者や担い手の不足などの課題も浮かび上がっている。（宮本悠希、成島翼）

「工事が始まったとはいえ、まだまだ寂しい風景だね。早く前みたいなにぎわいが戻ればいい」。地元の本町商店街振興組合の高森健一理事長（６４）は、重機の音が鳴り響く中、更地となった一帯を見渡した。

市は朝市の復興をシンボルプロジェクトに位置づけ、昨年１２月には周辺一帯の土地区画整理事業を決定。朝市通りを中心に並行する３本の道路を設け、周辺には災害公営住宅や約１８００平方メートルの多目的広場を整備する計画だ。坂口茂市長は「まずは着手できて良かった。町並みも景観も守りながらにぎわいを取り戻したい」と強調する。

◇

市の区画整理事業に合わせ、地元の事業者や地権者らも復興に向けた議論を加速させている。

本町商店街振興組合は２０２７年春にも、朝市通り沿いに仮設商店街をオープンさせ、市営賃貸型商業施設４棟に輪島塗の物販店やフードコートなど計１４店舗の出店を目指す。朝市通りの出店者が集まる朝市組合も、同年夏頃には地震後に利用している商業施設「ワイプラザ輪島店」から多目的広場に移転する方針だ。

様々な団体の構想や要望を調整するため、地元の地権者らによる「輪島市本町周辺地区まちづくり協議会」は４月９日に初めての部会を開催。市本町商店街振興組合、朝市組合の関係者らと再建構想などについて意見を交わした。同協議会の日吉智代表（５１）は「話し合いと調整を続けながら、よりよい再建を目指す」と語った。

◇

再建が本格化していく中で課題も浮上している。市によると、地権者が合意した地区ではすでに住宅再建に向けた工事を行うことが可能で、ほかの地区でも夏頃には着工できる見通しだが、建設業者の不足で着工時期が不透明な状況が続いている。

市建築組合によると、地元の業者は修繕の受注などが多くて人手が足りず、大手ハウスメーカーでは建設費が高くなる傾向があるという。上畠茂雄・市まちづくり推進課長は「需要に供給が追いついていない」と漏らす。

担い手の高齢化も喫緊の課題の一つだ。朝市組合は約１９０人の組合員の多くが７０歳代で、ワイプラザ輪島に出店するのは３割に満たない。商店街組合も、元の地での再建を希望するのは４２店の半数ほどにとどまるといい、どれほどの出店があるか見通しがつかない状況だ。

朝市組合は、市外の事業者が出店できるように組合規則の改定に向けた話し合いを進める方針で、国や市の補助を受けやすくするために組合の法人化も検討している。冨水長毅組合長（５７）は「担い手をしっかりと確保し、朝市の復興を進めていきたい」と話している。