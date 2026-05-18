＜うちは毒親だった…？＞全然帰省しない弟。偶然見つけたアカウントに驚愕の投稿が！【第1話まんが】
私はリョウコ（35歳）。小学生と幼稚園児の娘がいます。私は3人きょうだいの一番上で、結婚してからも実家のすぐ近くで暮らしてきました。数年前に父が亡くなり、実家では60代の母がひとり暮らし。私がそばを離れるわけにはいかないので、転勤になった夫には単身赴任をしてもらっています。妹のアヤ（33歳）は結婚して隣県で子育て中、弟のタクト（29歳）は都会で就職して働いています。なかなか弟が帰省しないので、母は寂しがっています。
最近の弟は仕事と生活で手一杯なのか、電話はおろかメッセージすらよこさなくなりました。悲しそうな目で「遠いから仕方がないわよ」とつぶやく母を見ると、私も何とかしてあげたいです。私は様子をうかがうメッセージを送りました。
そんななか、SNSの「オススメ」に犬のアイコンが出てきました。実家で飼っていたゴンベイに似ています。子どもの頃は弟にずっとくっついて、寄り添っていたのを覚えています。私はそのアカウントを開きました。すると……。
見慣れた犬の姿がはっきり写る画像を見て、私はそのアカウントが弟のものだと確信しました。ゴンベイがこの世を去った「2010年」という文字列が入っているし、アップされているのは弟のお気に入りだった服に、応援している野球チーム……。決定的な証拠と思わせるには十分だったのです。
しかしそのアカウントの内容には、日常のつぶやきにまじってとんでもない投稿が……！ 弟は「うちの両親は毒親だった」などと、実家の親への不満や孤独な心情を綴っていたのです。見てはいけないものを覗いてしまったような気がして、胸がザワついてしまったのでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
最近の弟は仕事と生活で手一杯なのか、電話はおろかメッセージすらよこさなくなりました。悲しそうな目で「遠いから仕方がないわよ」とつぶやく母を見ると、私も何とかしてあげたいです。私は様子をうかがうメッセージを送りました。
そんななか、SNSの「オススメ」に犬のアイコンが出てきました。実家で飼っていたゴンベイに似ています。子どもの頃は弟にずっとくっついて、寄り添っていたのを覚えています。私はそのアカウントを開きました。すると……。
見慣れた犬の姿がはっきり写る画像を見て、私はそのアカウントが弟のものだと確信しました。ゴンベイがこの世を去った「2010年」という文字列が入っているし、アップされているのは弟のお気に入りだった服に、応援している野球チーム……。決定的な証拠と思わせるには十分だったのです。
しかしそのアカウントの内容には、日常のつぶやきにまじってとんでもない投稿が……！ 弟は「うちの両親は毒親だった」などと、実家の親への不満や孤独な心情を綴っていたのです。見てはいけないものを覗いてしまったような気がして、胸がザワついてしまったのでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子