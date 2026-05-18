31歳のアーロン・ライが逆転でメジャー初制覇、賞金約5.8億円を獲得 松山英樹26位、久常涼35位
＜全米プロ 最終日◇17日◇アロニミンクGC（ペンシルベニア州）◇7394ヤード・パー70＞今年のプロゴルファー世界一を決めるメジャーは、最終ラウンドが終了した。
【動画】完璧なライン読み 松山英樹、イーグル奪取の瞬間
2打差の2位からスタートしたイングランドの31歳、アーロン・ライが、9番のイーグルや、後半の4バーディなど「65」をマーク。トータル9アンダーまで伸ばし、逆転でメジャー初優勝を挙げた。ツアーでは2024年の「ウィンダム選手権」に続く通算2勝目。トータル6アンダーの2位タイにジョン・ラーム（スペイン）、アレックス・スモーリー（米国）が、トータル5アンダーの4位タイにはジャスティン・トーマス（米国）、ルドビグ・オーバーグ（スウェーデン）、マティアス・シュミッド（ドイツ）が続いた。ローリー・マキロイ（北アイルランド）はトータル4アンダーの7位タイで、4月の「マスターズ」に続くメジャー連勝は逃した。3人が決勝ラウンドに進出した日本勢は、松山英樹が5バーディ・7ボギーの「72」と2つ落とし、トータルイーブンパーの26位タイでフィニッシュ。久常涼がトータル1オーバー・35位タイ、比嘉一貴はトータル7オーバー・70位タイで4日間を終えた。賞金総額は大会史上最高の2050万ドル（約32億4800万円）で、優勝したライは369万ドル（約5億8460万円）を手にする。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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