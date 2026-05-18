“推し活”でパワーアップ 桑木志帆、強さの源は派手なギャル系メイクにあり！？
＜Sky RKBレディスクラシック 最終日◇17日◇福岡雷山ゴルフ倶楽部（福岡県）◇6490ヤード・パー72＞首位タイから出た桑木志帆が「67」と伸ばし、今季初優勝を果たした。昨季は31試合に出て、プレーオフで敗れた「ソニー日本女子プロ選手権」など2位は3度、トップ10入りは15度を数えた。予選落ちは1度だけ。抜群の安定感を誇ったが、優勝には届かなかった。
【写真】全然違う！ 桑木志帆のビフォーアフター
「今年と違うのは自信があったかどうか。去年は結果ばかりを追っていたけど、落ち着いてプレーできている今年は結果があとからついてくるようになった。優勝から遠ざかったことで、勝ちたいという気持ちも強くなりました」冷静に自己分析した優勝会見では、スリムになった体型も改めて話題になった。「太りすぎ。さすがにヤバい」と2024年シーズン後のオフに肉体改造を決意した。1年かけて10キロ超の減量に成功。強さを兼ね備えた“美ボディ”に変身し、スラリと伸びた美脚はさらに魅力を増した。「せっかくここまで痩せることができたので、それを無駄にしたくない。今年もオフに太らないよう気をつけていました」理想のダイエットと並んで、ギャル系の派手めなメークも昨年から話題になっていた。ネット上では批判的な書き込みなどメイクバッシングもあったが、「言わせたい人には言わせておく」のスタンスでまったく意に介さない。メイクは推し活の一環。大ファンの人気女性ラッパー、LANAに似せていくことでテンションはどんどん上がり、ゴルフのパフォーマンスアップにもつながった。昨年は大阪で開催されたライブに2度足を運んだ。知り合いを通じて、楽屋に招かれ、うれしい対面も果たした。昨年11月には大阪城ホールの公演に訪れたときの様子を自身のインスタグラムに投稿。「とにかくかわいくて、カッコいい。私もゴルフでたくさんの人に勇気や感動を与えたいと思った。いつもLANAちゃんからパワーをもらっています」などとつづっていた。「8月にライブがあるんです。また見に行けることを楽しみに頑張ります」令和の“ギャルファー”はこれからも我が道を進み、もっと強くなる。（文・臼杵孝志）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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桑木志帆 プロフィール＆成績
〈連続写真〉桑木志帆の抜群アイアンショット ポイントは左手首の掌屈だった
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「今年と違うのは自信があったかどうか。去年は結果ばかりを追っていたけど、落ち着いてプレーできている今年は結果があとからついてくるようになった。優勝から遠ざかったことで、勝ちたいという気持ちも強くなりました」冷静に自己分析した優勝会見では、スリムになった体型も改めて話題になった。「太りすぎ。さすがにヤバい」と2024年シーズン後のオフに肉体改造を決意した。1年かけて10キロ超の減量に成功。強さを兼ね備えた“美ボディ”に変身し、スラリと伸びた美脚はさらに魅力を増した。「せっかくここまで痩せることができたので、それを無駄にしたくない。今年もオフに太らないよう気をつけていました」理想のダイエットと並んで、ギャル系の派手めなメークも昨年から話題になっていた。ネット上では批判的な書き込みなどメイクバッシングもあったが、「言わせたい人には言わせておく」のスタンスでまったく意に介さない。メイクは推し活の一環。大ファンの人気女性ラッパー、LANAに似せていくことでテンションはどんどん上がり、ゴルフのパフォーマンスアップにもつながった。昨年は大阪で開催されたライブに2度足を運んだ。知り合いを通じて、楽屋に招かれ、うれしい対面も果たした。昨年11月には大阪城ホールの公演に訪れたときの様子を自身のインスタグラムに投稿。「とにかくかわいくて、カッコいい。私もゴルフでたくさんの人に勇気や感動を与えたいと思った。いつもLANAちゃんからパワーをもらっています」などとつづっていた。「8月にライブがあるんです。また見に行けることを楽しみに頑張ります」令和の“ギャルファー”はこれからも我が道を進み、もっと強くなる。（文・臼杵孝志）
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