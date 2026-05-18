怒りの4連続バーディさく裂 鈴木愛が2週連続のサンデーチャージで4位「だいぶイラっときた」
＜Sky RKBレディスクラシック 最終日◇17日◇福岡雷山ゴルフ倶楽部（福岡県）◇6490ヤード・パー72＞発火地点は3番パー4の2打目だった。ピンまで75ヤード。58度のウェッジで放った鈴木愛のショットは完璧だった。ワンバウンドでカップイン。「やった！」と思った次の瞬間、事態は暗転した。あろうことかボールが飛び出てきて、グリーン手前のエッジまで戻ってしまったのだ。
【写真】このとき19歳！ プロテスト合格時の鈴木愛
「ふざけんなよ、と思った。2が4になってしまった。だいぶイラっとしました。スピンが効いていたから出てきたのかな。直接カップに入ったのが出てきたり、ピンに当たったことはあるけど、こんなのは初めてです」イーグルがまさにパ〜となる不運。グリーンサイドで一部始終を見ていたギャラリーも大歓声から悲鳴のようなため息だった。出だしの1番のボギーを帳消しにするはずが、まさかの1パットのパー。だが、ここから怒りのバーディラッシュが始まった。ティショットをピンそば1メートルにつけた4番パー3から4連続、14番からの3連続など計8バーディを量産。最終日にホールインワンを含むイーグル2発などで「67」をマークして2位まで追い上げた前週の「ワールドレディスサロンパスカップ」に続く、2週連続のサンデーチャージで初日45位→2日目18位→4位と大きく順位を上げてみせた。「尻すぼみより尻上がりのほうがいいけど、あと（バーディが）2、3個あったら違ったかも。ちょっと遅すぎました。少し物足りないかな」今季は8試合に出て2度の予選落ちはあるが、今回で5度目のトップ5入り。「いい状態で最終日に向かっていけているのはプラスに考えたい。もう、そろそろ優勝も近いかなと思います」。21日に開幕する次戦の「ブリヂストンレディス」はスキップし、28日開幕の「リゾートトラストレディス」に出場して、「全米女子オープン」（6月4〜7日、米カリフォルニア州リビエラCC）に向けて渡米する。「アメリカに行く前に勝てたら最高です」ツアー通算23勝目への確かな手ごたえを得て、1週間の“リフレッシュ休暇”を過ごす。ちなみに今季の最終ラウンドの平均ストロークは『69』で1位。サンデーチャージの極意を尋ねると、「家に帰れるから。『きょうが終わったら家や。あと1日頑張ったら休み』と思うから。早く帰ってゆっくり寝たい」と大笑いした。（文・臼杵孝志）
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日本勢は？ 米女子リーダーボード
「ふざけんなよ、と思った。2が4になってしまった。だいぶイラっとしました。スピンが効いていたから出てきたのかな。直接カップに入ったのが出てきたり、ピンに当たったことはあるけど、こんなのは初めてです」イーグルがまさにパ〜となる不運。グリーンサイドで一部始終を見ていたギャラリーも大歓声から悲鳴のようなため息だった。出だしの1番のボギーを帳消しにするはずが、まさかの1パットのパー。だが、ここから怒りのバーディラッシュが始まった。ティショットをピンそば1メートルにつけた4番パー3から4連続、14番からの3連続など計8バーディを量産。最終日にホールインワンを含むイーグル2発などで「67」をマークして2位まで追い上げた前週の「ワールドレディスサロンパスカップ」に続く、2週連続のサンデーチャージで初日45位→2日目18位→4位と大きく順位を上げてみせた。「尻すぼみより尻上がりのほうがいいけど、あと（バーディが）2、3個あったら違ったかも。ちょっと遅すぎました。少し物足りないかな」今季は8試合に出て2度の予選落ちはあるが、今回で5度目のトップ5入り。「いい状態で最終日に向かっていけているのはプラスに考えたい。もう、そろそろ優勝も近いかなと思います」。21日に開幕する次戦の「ブリヂストンレディス」はスキップし、28日開幕の「リゾートトラストレディス」に出場して、「全米女子オープン」（6月4〜7日、米カリフォルニア州リビエラCC）に向けて渡米する。「アメリカに行く前に勝てたら最高です」ツアー通算23勝目への確かな手ごたえを得て、1週間の“リフレッシュ休暇”を過ごす。ちなみに今季の最終ラウンドの平均ストロークは『69』で1位。サンデーチャージの極意を尋ねると、「家に帰れるから。『きょうが終わったら家や。あと1日頑張ったら休み』と思うから。早く帰ってゆっくり寝たい」と大笑いした。（文・臼杵孝志）
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