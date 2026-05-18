子ザルのパンチくんで話題となっている千葉県市川市の動物園のサル山にきのう（17日）、着ぐるみを着て入った男と、その様子を撮影していた男が逮捕されました。

逮捕されたのは、いずれも自称アメリカ国籍のリード・ジュナイ・デイソン容疑者（24）と、ニール・ジャバリ・デュアン容疑者（27）です。

2人はきのう午前11時ごろ、市川市立動植物園の立ち入りが禁止されているサル山に入り、園の職員の業務を妨害した疑いがもたれています。

警察によりますと、デイソン容疑者が着ぐるみを着て柵を乗り越えたうえで4メートルほど飛び降りてサル山に入り込み、その様子をデュアン容疑者が撮影していたということです。

動物園の職員がデイソン容疑者を取り押さえ、デュアン容疑者とともに警察に引き渡しました。

当時、サル山にはパンチくんも含めて60匹を超えるサルがいて、負傷したサルはいませんでしたが、職員らによるとおびえた様子だったということです。

警察に対して、デュアン容疑者は「デイソン容疑者が勝手にやった」と主張、2人とも容疑を否認しているということです。警察は、2人の関係性やサル山に入った動機などについて詳しく調べる方針です。

パンチくんは育児放棄され、その後、ぬいぐるみを母親代わりにして過ごす様子がSNSで話題になっていました。