見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第36話が18日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、りん（見上愛）は、千佳子（仲間由紀恵）の看護を任されることになる。しかし千佳子は、りんを受け入れようとせず、冷たい態度を取り続ける。どう接すればいいのか悩んだりんは、直美（上坂樹里）、多江（生田絵梨花）、喜代（菊池亜希子）たちに相談し、千佳子と向き合うためのヒントを得るのだが…。

“お通じ”を聞くりんに、千佳子が激怒した。

Xには「直美さん通訳だったのかよw」「直美の通訳賢いな」「ナオミの意訳ｗ」「りんなら心に触れる看護もできるのでは、と提言する直美」「そこは評価してたのか！」「直美さんたらツンデレ〜」「じろーり」「即チェンジ」「上から千佳子」「認めて貰えるようになるまで、時間がかかるよねぇ」「『患者のため、二人で協力しなさい』」「りんのシーツ芸、千佳子の心をつかめず」「スルー…完全スルーな千佳子様…」「確かにお通じは聞かれるの恥ずかしいかも。今なら平気で言うけど」「丸山 良くなってきたのか」「実習生でみんなで知恵を出し合って」「もし患者なら 良い視点だな」「地雷ふんだな〜 風がざわっとしてた」「仲間由紀恵さんの気高く高慢な感じは、花子とアンの白蓮様を彷彿とさせていいわあ」などとコメントが並んだ。

「風、薫る」は朝ドラ第114作目で、主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。