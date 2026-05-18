俳優の観月ありささん（49）が2026年5月5日、自身のインスタグラムを更新。俳優で歌手の小泉今日子さん（60）との2ショットを披露した。

「キョンちゃんありがとう」

観月さんは、「小泉今日子さんの還暦ライブ『KK60 コイズミ記念館』を見に武道館に行ってきました」と報告し、小泉さんと笑顔で寄り添うショットを投稿した。

観月さんは、「ステージ構成や衣装も素晴らしく 昔から知っているキョンキョンの名曲の数々も聴けて感動の嵐でした！」と振り返り、「それでいて今のキョンちゃんが沢山のご縁や仲間を大切にしながら、ちゃんとアップデートされていて」とコメントを添えていた。

さらに、小泉さんを「やはり唯一無二の存在」、「小泉今日子という人は凄い人です」とつづっていた。つづけて、「久しぶりに会えて。そして久しぶりに一緒に写真も撮れて私にとっても素晴らしい1日になりました」、「キョンちゃんありがとう」と感謝の言葉を添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、観月さんはスカーフを巻き、ボルドーの長袖トップスとデニムを着用。小泉さんは袖が白いデザインのジャケットと黒いトップスというコーデ。白い壁をバックに、2人とも肩を寄せ合い微笑んでいた。

この投稿には、「二人のショットはかなり胸熱ですー」「姉妹みたいで素敵すぎます」「小顔のふたりだ！」「相変わらずおキレイ」「めっちゃ豪華」といったコメントが寄せられていた。