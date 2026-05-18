海外生まれの猫には灰色と白の毛という組み合わせも！「ブチ」柄の猫が生まれる親猫の組み合わせを解説！【猫柄図鑑】
海外生まれの猫には灰色と白の毛という組み合わせも！「ブチ」柄の猫が生まれる親猫の組み合わせを解説！【猫柄図鑑】
ブチってどんな毛色？
毛色の組み合わせは基本的に３種類
白い毛（S 遺伝子）ともう１色の毛が見られる毛色です。色の組み合わせによって呼び方が異なり、黒と白は「黒白ブチ（黒ブチ）」、茶キジと白は「茶白ブチ（茶ブチ）」、黒キジと白は「キジブチ」と呼ばれて区別されています。茶キジと黒キジには、しっぽにもしま模様が見られることが多いです。
ブチは英語で「バイカラー」といい、海外生まれの猫にはブルー（灰色）と白の毛という組み合わせも多く見られます。足の先や耳など体の末端だけに色がついた「ポインテッド＆ホワイト」も、S 遺伝子によるものではないのですが、広い意味でブチの１種とする場合もあります。
ブチDATA レア度／★☆☆☆☆ 肉球の色／キジ白、ミックスなど オス・メスの割合／1：1 毛色のバリエーション／黒白ブチ、茶白ブチ、キジブチなど
ブチが生まれやすい毛色の組み合わせ例①
ブチが生まれやすい毛色の組み合わせ例②
ブチが生まれやすい毛色の組み合わせ例③
ブチが生まれやすい毛色の組み合わせ例④
【出典】『猫柄図鑑』監修：山根明弘