海外生まれの猫には灰色と白の毛という組み合わせも！「ブチ」柄の猫が生まれる親猫の組み合わせを解説！【猫柄図鑑】

ブチってどんな毛色？

毛色の組み合わせは基本的に３種類

白い毛（S 遺伝子）ともう１色の毛が見られる毛色です。色の組み合わせによって呼び方が異なり、黒と白は「黒白ブチ（黒ブチ）」、茶キジと白は「茶白ブチ（茶ブチ）」、黒キジと白は「キジブチ」と呼ばれて区別されています。茶キジと黒キジには、しっぽにもしま模様が見られることが多いです。

ブチは英語で「バイカラー」といい、海外生まれの猫にはブルー（灰色）と白の毛という組み合わせも多く見られます。足の先や耳など体の末端だけに色がついた「ポインテッド＆ホワイト」も、S 遺伝子によるものではないのですが、広い意味でブチの１種とする場合もあります。

ブチDATA

【TOPIC】

肉球の色は毛色や柄と関係しています。ブチ猫の場合、足は白いけれど肉球は黒かったり（ミックス）、薄いピンクの肉球に黒い模様が見られたり（キジ白）もします。いろんな猫の肉球を調べてみるのも面白いかもしれません（肉球マニア？）。

ブチが生まれやすい毛色の組み合わせ例①

【ミニ解説】

黒白ブチの母猫は、白い部分が多いこと（SS 型）がポイントとなります。この組み合わせなら、子の性別にかかわらず、100％黒白ブチが生まれます。

ブチが生まれやすい毛色の組み合わせ例②

【ミニ解説】

組み合わせ例①と逆に、母猫が黒、父猫が黒白ブチのパターン。こちらも父猫は白い部分が多いことを前提にすると（SS型）、生まれた子の性別にかかわらず、100％白黒ブチとなります。

ブチが生まれやすい毛色の組み合わせ例③

【ミニ解説】

この組み合わせでは、子のS/s 遺伝子座は「SS 型」「Ss 型」「ss型」の３通りが考えられます。「SS 型」「Ss 型」の場合のみ白黒ブチとなり、子の性別にかかわらず、ブチが生まれる確率は75％となります。

ブチが生まれやすい毛色の組み合わせ例④

【ミニ解説】

白い部分の多い黒三毛の母猫と、黒の父猫の組み合わせです。オスもメスも50% の確率で黒白ブチが生まれます。

【出典】『猫柄図鑑』監修：山根明弘