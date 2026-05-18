日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3028（-57.0 -1.85%）
ホンダ 1386（-44 -3.08%）
三菱ＵＦＪ 2991（+62 +2.12%）
みずほＦＧ 6899（-13 -0.19%）
三井住友ＦＧ 5780（+78 +1.37%）
東京海上 7639（+71 +0.94%）
ＮＴＴ 152（+0.2 +0.13%）
ＫＤＤＩ 2715（-9 -0.33%）
ソフトバンク 224（-1.0 -0.44%）
伊藤忠 2066（+7 +0.34%）
三菱商 5870（+21 +0.36%）
三井物 6158（+52 +0.85%）
武田 5275（-2 -0.04%）
第一三共 2577（+3 +0.12%）
信越化 7145（+40 +0.56%）
日立 4832（+20 +0.42%）
ソニーＧ 3542（-34 -0.95%）
三菱電 6439（+23 +0.36%）
ダイキン 25405（+35 +0.14%）
三菱重 4106（+26 +0.64%）
村田製 6177（+26 +0.42%）
東エレク 50835（+545 +1.08%）
ＨＯＹＡ 28164（+159 +0.57%）
ＪＴ 6297（-4 -0.06%）
セブン＆アイ 1855（-7.5 -0.40%）
ファストリ 72102（+472 +0.66%）
リクルート 8598（+773 +9.88%）
任天堂 7088（-63 -0.88%）
ソフトバンクＧ 5653（-92 -1.60%）
キーエンス（普通株） 77961（+781 +1.01%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3028（-57.0 -1.85%）
ホンダ 1386（-44 -3.08%）
三菱ＵＦＪ 2991（+62 +2.12%）
みずほＦＧ 6899（-13 -0.19%）
三井住友ＦＧ 5780（+78 +1.37%）
東京海上 7639（+71 +0.94%）
ＮＴＴ 152（+0.2 +0.13%）
ＫＤＤＩ 2715（-9 -0.33%）
ソフトバンク 224（-1.0 -0.44%）
伊藤忠 2066（+7 +0.34%）
三菱商 5870（+21 +0.36%）
三井物 6158（+52 +0.85%）
武田 5275（-2 -0.04%）
第一三共 2577（+3 +0.12%）
信越化 7145（+40 +0.56%）
日立 4832（+20 +0.42%）
ソニーＧ 3542（-34 -0.95%）
三菱電 6439（+23 +0.36%）
ダイキン 25405（+35 +0.14%）
三菱重 4106（+26 +0.64%）
村田製 6177（+26 +0.42%）
東エレク 50835（+545 +1.08%）
ＨＯＹＡ 28164（+159 +0.57%）
ＪＴ 6297（-4 -0.06%）
セブン＆アイ 1855（-7.5 -0.40%）
ファストリ 72102（+472 +0.66%）
リクルート 8598（+773 +9.88%）
任天堂 7088（-63 -0.88%）
ソフトバンクＧ 5653（-92 -1.60%）
キーエンス（普通株） 77961（+781 +1.01%）