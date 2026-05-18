日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3028（-57.0　-1.85%）
ホンダ　1386（-44　-3.08%）
三菱ＵＦＪ　2991（+62　+2.12%）
みずほＦＧ　6899（-13　-0.19%）
三井住友ＦＧ　5780（+78　+1.37%）
東京海上　7639（+71　+0.94%）
ＮＴＴ　152（+0.2　+0.13%）
ＫＤＤＩ　2715（-9　-0.33%）
ソフトバンク　224（-1.0　-0.44%）
伊藤忠　2066（+7　+0.34%）
三菱商　5870（+21　+0.36%）
三井物　6158（+52　+0.85%）
武田　5275（-2　-0.04%）
第一三共　2577（+3　+0.12%）
信越化　7145（+40　+0.56%）
日立　4832（+20　+0.42%）
ソニーＧ　3542（-34　-0.95%）
三菱電　6439（+23　+0.36%）
ダイキン　25405（+35　+0.14%）
三菱重　4106（+26　+0.64%）
村田製　6177（+26　+0.42%）
東エレク　50835（+545　+1.08%）
ＨＯＹＡ　28164（+159　+0.57%）
ＪＴ　6297（-4　-0.06%）
セブン＆アイ　1855（-7.5　-0.40%）
ファストリ　72102（+472　+0.66%）
リクルート　8598（+773　+9.88%）
任天堂　7088（-63　-0.88%）
ソフトバンクＧ　5653（-92　-1.60%）
キーエンス（普通株）　77961（+781　+1.01%）