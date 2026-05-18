東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値158.74 高値158.84 安値158.30
159.49 ハイブレイク
159.17 抵抗2
158.95 抵抗1
158.63 ピボット
158.41 支持1
158.09 支持2
157.87 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1625 高値1.1674 安値1.1617
1.1717 ハイブレイク
1.1696 抵抗2
1.1660 抵抗1
1.1639 ピボット
1.1603 支持1
1.1582 支持2
1.1546 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3326 高値1.3409 安値1.3315
1.3479 ハイブレイク
1.3444 抵抗2
1.3385 抵抗1
1.3350 ピボット
1.3291 支持1
1.3256 支持2
1.3197 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7869 高値0.7873 安値0.7834
0.7922 ハイブレイク
0.7898 抵抗2
0.7883 抵抗1
0.7859 ピボット
0.7844 支持1
0.7820 支持2
0.7805 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値158.74 高値158.84 安値158.30
159.49 ハイブレイク
159.17 抵抗2
158.95 抵抗1
158.63 ピボット
158.41 支持1
158.09 支持2
157.87 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1625 高値1.1674 安値1.1617
1.1717 ハイブレイク
1.1696 抵抗2
1.1660 抵抗1
1.1639 ピボット
1.1603 支持1
1.1582 支持2
1.1546 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3326 高値1.3409 安値1.3315
1.3479 ハイブレイク
1.3444 抵抗2
1.3385 抵抗1
1.3350 ピボット
1.3291 支持1
1.3256 支持2
1.3197 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7869 高値0.7873 安値0.7834
0.7922 ハイブレイク
0.7898 抵抗2
0.7883 抵抗1
0.7859 ピボット
0.7844 支持1
0.7820 支持2
0.7805 ローブレイク