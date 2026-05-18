東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値158.74　高値158.84　安値158.30

159.49　ハイブレイク
159.17　抵抗2
158.95　抵抗1
158.63　ピボット
158.41　支持1
158.09　支持2
157.87　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1625　高値1.1674　安値1.1617

1.1717　ハイブレイク
1.1696　抵抗2
1.1660　抵抗1
1.1639　ピボット
1.1603　支持1
1.1582　支持2
1.1546　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3326　高値1.3409　安値1.3315

1.3479　ハイブレイク
1.3444　抵抗2
1.3385　抵抗1
1.3350　ピボット
1.3291　支持1
1.3256　支持2
1.3197　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7869　高値0.7873　安値0.7834

0.7922　ハイブレイク
0.7898　抵抗2
0.7883　抵抗1
0.7859　ピボット
0.7844　支持1
0.7820　支持2
0.7805　ローブレイク