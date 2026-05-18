陸上の静岡県高校総体が２２日にエコパで開幕する。西部総体男子５０００メートル競歩で２１分５秒１８の大会新をマークした伊藤悠真（浜松西２年）が出場する。昨年の自己ベスト（２３分２４秒１０）を、２分以上更新した期待のウォーカーが、初の県制覇を狙う。

１８３センチの長身を生かしたストライドが持ち味。２歳から始めた競泳に打ち込んだが、中３時に出場した駅伝で陸上に興味を持った。「実は水泳にも飽きていた」。昨年８月には長距離から競歩に転向。「母から勧められた。前々から周りの人に、歩くのが速いと、言われていたので向いていると思った」。ひと冬越えて一気に頭角を現した。

２１分切りも目前。高２で２０分台をマークした県勢選手は過去、世界選手権の銀メダリスト・川野将虎（２７）＝旭化成、御殿場南高出＝だけだ。昨年の全国総体８位入賞タイム（２０分５５秒２３）にも１０秒ほどで、今年目標に掲げる「全国入賞」を狙えそうな位置にいる。

県ではタイムよりも順位にこだわる。競歩は上位５人が東海大会に進み、東海で５位以内に入ると全国切符が手に入る。「記録を意識して失格が怖いので確実な歩きで優勝したい。タイム順で全国の組み分けがあるので東海では記録も狙う」。将来的には川野が高３でマークした県高校新（２０分２秒３８）も視野に入れる。本格的に競技を始めて１年に満たない伊藤は、未知の可能性を秘めている。

◆伊藤 悠真（いとう・ゆうま）２００９年１０月３１日、磐田市生まれ。１６歳。２歳から水泳を始め、浜松西中３年冬から陸上を始めた。１８３センチ、５９キロ。