◆米男子プロゴルフツアー メジャー第２戦 全米プロ選手権 最終日（１７日、ペンシルベニア州アロニミンクＧＣ＝７３９４ヤード、パー７０）

４打差１１位で出た２０２１年マスターズ覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は５バーディー、７ボギーの７２で回り通算イーブンパーの２６位で大会を終えた。

５２位から出た久常涼（ＳＢＳホールディングス）は４バーディー、２ボギーの６８で回り、１オーバー３５位。

４８位からスタートした比嘉一貴（フリー）は１バーディー、４ボギー、１ダブルボギーの７５と落とし７オーバー７０位だった。

２位で出た３１歳のアーロン・ライ（英国）が１イーグル、６バーディー、３ボギーの６５と伸ばし、９アンダーで逆転し、メジャー初制覇。賞金３６９万ドル（約５億８０００万円）を獲得した。２０２４年ウィンダム選手権以来のツアー２勝目。

ジョン・ラーム（スペイン）、アレックス・スモーリー（米国）が６アンダーで２位。

マティ・シュミット（ドイツ）、ジャスティン・トーマス（米国）、ルドビグ・オーベリ（スウェーデン）が５アンダーで４位。

マスターズからのメジャー連勝を狙ったロリー・マキロイ（英国）は４アンダーで７位。

昨年覇者で世界ランク１位のスコッティ・シェフラー（米国）は２アンダーで１４位だった。