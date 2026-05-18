◇インターリーグ ドジャース10−1エンゼルス（2026年5月17日 アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場し、今季3度目の1試合3安打をマーク。先発の佐々木朗希投手（24）はメジャー自己最長の7回を4安打1失点、自己最多8奪三振の快投で2勝目を挙げた。チームは2試合連続の2桁得点で5連勝を飾った。大谷の試合後の主な一問一答は以下の通り。

──打撃の手応えは。

「どちらかと言うと休み前に感覚をつかめた。良い感覚をつかめたのを継続してできている」

──いろいろと試して、つかめたものは。

「（ストライク）ゾーンをしっかり把握できているのがまず一番いいところじゃないのかなと思うので、あとは打球がしっかりそれなりに上がって来て、いい打球角度で振れていれば長打もホームランも増えてくるのかなと思います」

──数週間前と比べて違いは。

「常に言っていますけど、構えが一番大事だと思っているので、そこの動き出しの構えの部分でほとんどが決まっているのかなと思います」

──試合展開も良かった。

「この3連戦はうちにとっては、完璧に近い試合運びだったんじゃないかなと思います。投手陣含めて素晴らしい試合だったと思います」