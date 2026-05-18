テレビ東京の相内優香アナウンサー（40）が18日までに自身のインスタグラムを更新。第1子女児の出産発表後初となる投稿で、赤ちゃんを抱きながら笑顔を浮かべる姿を公開した。

「麻布台ヒルズで開催中の北村まあさちゃんの個展 『POP DOG―シュバルツ的歩き方』へ」と、フリーアナウンサーの北村まあさの個展を訪れたことを報告。

「WBSで一緒にキャスターをしていたときは番組の漫画を描いていたまあさちゃん。フリーアナウンサーでありながら、その後オリジナル漫画を雑誌に連載し漫画家への道を突き進んでいると思いきや…現在はシュナウザー犬が主人公のポップアートを描くポップアーティストにもなっていた 才能溢れるまあさちゃん。本当にスゴイ！！！」と盟友の活躍をたたえた。

「シュナウザー犬のシュバルツはマイペースで、可愛くて、オシャレで。愛おしいキャラクターです」と説明。「見ていると自然と元気になれる作品が並びます」とアピールした。「まあさちゃんのますますの活躍に胸が高なる一日でした！」と結んだ。

相内アナは昨年11月に第1子女児の出産を発表した。夫は元NHKのアナウンサーで、現在はフリーアナウンサー青井実。