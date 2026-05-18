栗原恵、1歳長男へのレパートリー豊富な「#息子ごはん」一挙公開「すごく工夫されて愛情を感じます」「息子さんさん喜ぶ美味しそうな料理」
元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する栗原恵（41）が17日、自身のインスタグラムを更新。長男（1）へ作った食事を一挙公開した。
【写真多数】「すごく工夫されて愛情を感じます」栗原恵が披露した1歳長男への「#息子ごはん」
栗原は、「最近の #息子ごはん」とのコメントとともに、計11枚の写真と動画を披露。「合挽き肉＋ブロッコリー」「親子丼」「オムレツ」「フレンチトースト」「食べて欲しい物ぜんぶ入れて炊き込みご飯＋ワカメ」など、さまざまなメニューを披露した。
コメント欄では「現役の頃からお料理は お好きでしたか？すごく工夫されて愛情を感じます」「炊き込みご飯美味しそうですね♪レシピ教えて下さい」「息子さんさん喜ぶ美味しそうな料理です」などの声が寄せられている。
栗原は2024年9月、モデル兼フォトグラファーのKouki氏との結婚と妊娠を発表。同年12月に第1子となる男児を出産したことを報告していた。
【写真多数】「すごく工夫されて愛情を感じます」栗原恵が披露した1歳長男への「#息子ごはん」
栗原は、「最近の #息子ごはん」とのコメントとともに、計11枚の写真と動画を披露。「合挽き肉＋ブロッコリー」「親子丼」「オムレツ」「フレンチトースト」「食べて欲しい物ぜんぶ入れて炊き込みご飯＋ワカメ」など、さまざまなメニューを披露した。
コメント欄では「現役の頃からお料理は お好きでしたか？すごく工夫されて愛情を感じます」「炊き込みご飯美味しそうですね♪レシピ教えて下さい」「息子さんさん喜ぶ美味しそうな料理です」などの声が寄せられている。
栗原は2024年9月、モデル兼フォトグラファーのKouki氏との結婚と妊娠を発表。同年12月に第1子となる男児を出産したことを報告していた。