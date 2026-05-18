１５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円７４銭前後と前日と比べて４０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円５４銭前後と同２５銭程度のユーロ安・円高だった。



トランプ米大統領が１４日の米ＦＯＸニュースの番組インタビューでイランに対して「これ以上我慢するつもりはない」と述べたほか、１５日には一部で「イランのアラグチ外相が米国を信用していないと発言した」と報じられ、米国とイランの戦闘終結期待が後退したことから米原油先物相場が上昇。原油高によるインフレ圧力を抑制するため米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が金融引き締めを迫られるとの見方が広がるなか、米長期金利の上昇がドル買いにつながった。この日に発表された５月のニューヨーク連銀製造業景況指数が約４年ぶりの高水準となったことや、４月の米鉱工業生産指数が大幅な伸びとなったこともドルの支援材料となり、ドル円相場は一時１５８円８４銭まで上伸した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６２５ドル前後と前日と比べて０．００４５ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS