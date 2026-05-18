2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感 結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容をもとに、抜粋・再構成して特別公開する。

気持ちがすり減る原因は

会話のあとに、なぜか疲れが残る相手がいる。

意見がぶつかったわけでも、強い言葉を投げかけられたわけでもない。

それなのに、話し終えるころには気持ちがすり減っている。

そんな違和感が続くと、「伝わらないのは、相手のせいではないか」と考えたくなるものです。

けれど、その疲れの正体は、一方の理解力の問題だけではないかもしれません。

「この人、嫌い！」などと人間関係をこじらせる前に、知っておきたいコミュニケーションの原則があります。

正しさは意味がない

「話のわかんねえやつだな」とか、「頭が悪い」というのは、自分が見ているものと同じ表現を返してこない相手に対して「好き嫌い」で表現されている状態です。そんな中では、「話してもわからない」のは当然。

ここで重要なことは、お互いの言い分に良し悪しはないということです。

一方は自分の「当たり前」で上司としての役割を果たそうとし、もう一方はその人なりの「当たり前」でまじめに仕事に取り組もうとしました。

つまり、自分の想像しやすいほうを「当たり前」と思いやすいということ。

みながみな、自分が見えているものが唯一解で「正しい」のだと信じて疑わないものです。いつだって、間違っている／ひどい／常識がない……のはあくまで相手、周りなのです。

こうなったときにまずやるべきは、2人がひとつの事実を見たときにいかに解釈するか、という「お互いのメガネ（解釈のクセ）の違い」を知ることです。

そのうえで、タスクの与え方を工夫して解決するというのも、リーダーの大事な役割です。