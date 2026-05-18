1位は圧倒的高収入！2500万円超！

今回は、上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使って「年収が高い会社ランキング2025【従業員の平均年齢30代・従業員100人未満】」をお届けする。対象期間は2024年4月期〜25年3月期。従業員数が100人以上の企業は除外した。

本連載でお届けしている年収ランキングシリーズでは通常、単体ベースの従業員が少ない会社は除外しているが、今回はあえて100人未満の企業を対象にしているので、これまで紹介できていなかった企業が多数登場する。加えて、従業員の平均年齢が30代の企業に絞っているので、上場企業全体で見ても“若い会社”のランキングになっていることも特徴だ。

それでは早速、ランキングを確認していこう。

1位になったのは、インテグラル（東京都）で、平均年収2577.7万円、平均年齢39.0歳、従業員数は82人だった。同社は2023年9月に東京証券取引所グロース市場へ新規上場した投資ファンドだ。

今回のランキングで平均年収が2000万円を超えたのは、同社のみだった。さらに、従業員数100人以上の年収が高い会社ランキング2025【従業員の平均年齢30代】で1位だったM＆Aキャピタルパートナーズ（東京都）の平均年収2277.6万円を、300万円以上も上回っていた。

2位は、地主（東京都）で、平均年収は1915.7万円だった。平均年齢は38.4歳で、従業員数は69人だった。同社は22年1月に日本商業開発から社名を変更。建物を所有するのではなく、「土地」だけに特化して不動産開発や投資を行うという独自のスタイルを確立した不動産会社で、土地を購入してテナントに20〜30年程度の長期契約で貸すなどといった事業を展開している。

3位は完全成功報酬制、中小規模のM&A支援を行うインテグループ（東京都）で、平均年収は1799.8万円、平均年齢は32.3歳、従業員数は39人だった。

4位はAiロボティクス（東京都）で、平均年収は1244.8万円、平均年齢は32.1歳、従業員数は27人だった。同社は24年9月に東京証券取引所グロース市場に上場。AIを活用し、自社ブランド商品の販売を行う「D2Cブランド事業」を展開している。

5位は、横浜フィナンシャルグループ（東京都）で、平均年収が1213.3万円、平均年齢は38.5歳、従業員数は5人だった。同社は25年10月に社名をコンコルディア・フィナンシャルグループから変更した。横浜銀行を中核とした金融グループであること、地域金融機関としての役割をより明確に示すためだという。

ランキング完全版では、6位以下を含めた全250社の順位と平均年収を掲載している。ぜひ、確認してみてほしい。

（ダイヤモンド・ライフ編集部）