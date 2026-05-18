祝宴は、ない。どこか静かだったFA杯優勝。退屈な決勝でセメニョの美しい一撃。そして退任噂のペップはまたひとつトロフィーを積み上げた【現地発】

祝宴は、ない。どこか静かだったFA杯優勝。退屈な決勝でセメニョの美しい一撃。そして退任噂のペップはまたひとつトロフィーを積み上げた【現地発】