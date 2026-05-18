祝宴は、ない。どこか静かだったFA杯優勝。退屈な決勝でセメニョの美しい一撃。そして退任噂のペップはまたひとつトロフィーを積み上げた【現地発】
試合後のウェンブリー・スタジアムで、ジョゼップ・グアルディオラ監督はしばらく周囲を見渡していた。
歓喜する選手たち。少しずつ空席が増えていくスタンド。FAカップを手にしたばかりの監督に向けられるカメラ。そこには、いつものように大げさな感情を見せないペップがいた。
だが、その表情を人々は見逃そうとしなかった。これが、マンチェスター・シティの監督として最後のウェンブリーになるのではないか。そんな視線が、スペイン人指揮官に向けられていた。
本人は否定する。契約は2026-27シーズン終了まで残っており、最後まで全うするつもりだと繰り返している。自分の言葉が疑われることに、むしろ不満すら示した。
それでも、今夏にはベルナルド・シウバとジョン・ストーンズがクラブを去る。10年近く続いた王朝が、少しずつ形を変えようとしているのは確かだ。
節目のような日に、ペップはシティで20個目のタイトルを手にした。主要タイトルとしては16個目。３月のリーグカップに続き、今季２つ目の国内カップである。
ただし、その勝ち方は華麗ではなかった。
５月16日のFA杯決勝、チェルシー対シティは、なかなか試合が動かない、閉塞感の漂う90分だった。チェルシーは５バック気味に構え、中央を固める。シティはボールを握りながらも、いつものようなリズムで相手を崩せない。前半は決定機が少なく、試合は慎重さと停滞感に包まれた。
ペップの選択にも違和感はあった。ラヤン・シェルキではなく、オマル・マルムシュを先発で起用。さらにロドリも万全とは言い切れず、シティは中盤で滑らかさを欠いた。だが、ペップはハーフタイムに修正する。シェルキを投入し、後半途中にはマテオ・コバチッチも加えた。
均衡が破れたのは72分。右サイドへ流れたアーリング・ハーランドが低いクロスを入れる。ニアへ走り込んだアントワーヌ・セメニョは、右足の内側でわずかに角度を変えた。ボールはチェルシーのGKロベルト・サンチェスの脇を抜け、ファーサイドへ吸い込まれる。
退屈な決勝に突然、美しい瞬間が落ちてきた。
この一撃でシティは１−０で勝利した。内容で圧倒したわけではない。だが、試合を決めるべき場面で、決めるべき選手が現われた。
そのセメニョの歩みを思えば、FA杯決勝のゴールにはより深い意味がある。
26歳のアタッカーは、エリート街道を一直線に進んできたわけではない。ブリストル・シティ時代にはレンタルを重ね、2018年にはノンリーグ（５部以下）のバース・シティでもプレーした。
そこから少しずつ階段を上がり、ボーンマスでプレミアリーグ屈指の推進力を持つ選手へと成長。昨季はプレミアリーグで11ゴールをマーク、今季も20試合で10ゴールを挙げた。そして今年１月、シティが獲得に踏み切った。
移籍金は6250万ポンド。日本円で約120億円強の大型補強である。冬の移籍市場でこの額を投じることにはリスクもあるが、セメニョは加入直後からその疑問を消していった。
FA杯３回戦のエクセター戦でデビューゴールを決めたセメニョは、リーグ杯、FA杯の両方でシティに新たな推進力をもたらした。
ペップは加入時、セメニョにこう伝えたという。「自分のプレーを変えるな。混乱を作り出してくれ」と。
この言葉は、今のシティをよく表わしている。かつてのシティは、緻密なポジショナルプレーで相手を窒息させるチームだった。だが今季は、以前ほどすべてを制御できない時間が増えた。だからこそ、セメニョのように予測不能な動きで壊す「個の力」が必要だった。
決勝点は、まさに今のシティに必要とされる要素が凝縮されていた。ハーランドのクロスは速く、合わせるには難しい。セメニョは勢いを保ったまま、軌道を変えた。本能と技術が結びついたゴールだった。
歓喜する選手たち。少しずつ空席が増えていくスタンド。FAカップを手にしたばかりの監督に向けられるカメラ。そこには、いつものように大げさな感情を見せないペップがいた。
だが、その表情を人々は見逃そうとしなかった。これが、マンチェスター・シティの監督として最後のウェンブリーになるのではないか。そんな視線が、スペイン人指揮官に向けられていた。
それでも、今夏にはベルナルド・シウバとジョン・ストーンズがクラブを去る。10年近く続いた王朝が、少しずつ形を変えようとしているのは確かだ。
節目のような日に、ペップはシティで20個目のタイトルを手にした。主要タイトルとしては16個目。３月のリーグカップに続き、今季２つ目の国内カップである。
ただし、その勝ち方は華麗ではなかった。
５月16日のFA杯決勝、チェルシー対シティは、なかなか試合が動かない、閉塞感の漂う90分だった。チェルシーは５バック気味に構え、中央を固める。シティはボールを握りながらも、いつものようなリズムで相手を崩せない。前半は決定機が少なく、試合は慎重さと停滞感に包まれた。
ペップの選択にも違和感はあった。ラヤン・シェルキではなく、オマル・マルムシュを先発で起用。さらにロドリも万全とは言い切れず、シティは中盤で滑らかさを欠いた。だが、ペップはハーフタイムに修正する。シェルキを投入し、後半途中にはマテオ・コバチッチも加えた。
均衡が破れたのは72分。右サイドへ流れたアーリング・ハーランドが低いクロスを入れる。ニアへ走り込んだアントワーヌ・セメニョは、右足の内側でわずかに角度を変えた。ボールはチェルシーのGKロベルト・サンチェスの脇を抜け、ファーサイドへ吸い込まれる。
退屈な決勝に突然、美しい瞬間が落ちてきた。
この一撃でシティは１−０で勝利した。内容で圧倒したわけではない。だが、試合を決めるべき場面で、決めるべき選手が現われた。
そのセメニョの歩みを思えば、FA杯決勝のゴールにはより深い意味がある。
26歳のアタッカーは、エリート街道を一直線に進んできたわけではない。ブリストル・シティ時代にはレンタルを重ね、2018年にはノンリーグ（５部以下）のバース・シティでもプレーした。
そこから少しずつ階段を上がり、ボーンマスでプレミアリーグ屈指の推進力を持つ選手へと成長。昨季はプレミアリーグで11ゴールをマーク、今季も20試合で10ゴールを挙げた。そして今年１月、シティが獲得に踏み切った。
移籍金は6250万ポンド。日本円で約120億円強の大型補強である。冬の移籍市場でこの額を投じることにはリスクもあるが、セメニョは加入直後からその疑問を消していった。
FA杯３回戦のエクセター戦でデビューゴールを決めたセメニョは、リーグ杯、FA杯の両方でシティに新たな推進力をもたらした。
ペップは加入時、セメニョにこう伝えたという。「自分のプレーを変えるな。混乱を作り出してくれ」と。
この言葉は、今のシティをよく表わしている。かつてのシティは、緻密なポジショナルプレーで相手を窒息させるチームだった。だが今季は、以前ほどすべてを制御できない時間が増えた。だからこそ、セメニョのように予測不能な動きで壊す「個の力」が必要だった。
決勝点は、まさに今のシティに必要とされる要素が凝縮されていた。ハーランドのクロスは速く、合わせるには難しい。セメニョは勢いを保ったまま、軌道を変えた。本能と技術が結びついたゴールだった。