世界三大自動車レースの一つ、 第109回インディアナポリス500マイル（インディ500）は17日（日本時間18日）、米インディアナ州インディアナポリスのインディアナポリス・モータースピードウエーで予選が行われ、佐藤琢磨（49＝ホンダ）は13番手で24日（同25日）の決勝に進んだ。

予選は16日（同17日）の初日が悪天候で順延され、短縮フォーマットにより一日でスケジュールを消化した。昨季までと同じくレイホール・レターマン・ラニガン・レーシング（RLLR）と契約し、インディ500にスポット参戦した佐藤は、4周のアタックで平均時速230.995マイル（約371.750キロ）をマーク。12番手との差はわずか0.1マイル（約3.6キロ）で、上位12台で争われる「トップ12」に進めなかった。

決勝の上位グリッドを決める「トップ6」では、昨年の覇者アレックス・パロウ（29＝ホンダ、チップ・ガナッシ・レーシング）が232.248マイル（約373.767キロ）で3年ぶり2度目のポールポジション（PP）を獲得した。

佐藤は伝統のインディ500で17、20年と2度優勝。昨年は自己最高の2番手からのスタートで9位だった。現在はインディ500にスポット参戦するほか、若手ドライバー育成やレースサポートにも関わっている。