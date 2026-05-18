「AIが考える力を奪う」の本当の怖さを第一人者が解説。思考の外注「認知オフロード」の仕組みと頼り過ぎるリスク

あなたは本当に適切にAIを使い、子どものためになる使い方を教えられるだろうか？AIリテラシーの第一人者である札幌国際大学基盤教育部・教職センター准教授の安井政樹さんは、著書『「考える力」と「好奇心」をぐんぐん伸ばす AI×学び入門』（日経BP）で、AIに慣れてしまうと「考えること」が負担になり、考えないことが習慣化していくリスクがあると警鐘を鳴らす。



本書から一部抜粋・再編集して紹介する。

考えなくなることが習慣化した先に

AIは「便利な道具」であると同時に「思考の過程をパス（ショートカット）できる道具」でもあります。

考える前に答えが出てしまう。考えなくても、それなりの形が整ってしまう。文章も、要約も、アイデアも、かなりの完成度で返ってきます。便利であることは、間違いありません。

ここで問題となるのは、「AIを使うと考えなくなる」という、目の前に起こる現象だけの話ではない、という点です。実は、考えなくなることが習慣化した先に、もっと恐ろしい話が待っています。

考える負荷を減らす「認知オフロード」

皆さんは、「認知オフロード（cognitive offloading）」という言葉を聞いたことがありますか？認知オフロードとは、本来は頭の中で処理するはずの記憶や注意、計画を、メモやリマインダー、道具、環境に預けることで、認知の負荷を下げる行為を指します。

私たちは今、かつてないほどの情報に囲まれて生きています。覚えなければならないことは多く、やるべきことは同時並行で増え続けています。

スケジュールひとつをとってもそうです。仕事、家庭、学校、地域の予定。すべてを頭の中だけで管理し続けるのは、正直かなり厳しい時代です。だからこそ、

・カレンダーに予定を入れる

・スマホのアラームを設定する

・道に迷わないように地図を見る

をはじめとする道具を賢く使うことは必須です。ここで紹介したカレンダーやアラーム、地図の活用はすべて、認知オフロードです。

認知オフロード自体は、決して悪いものではありません。むしろ、人間は昔から、道具を使って考える負荷を減らし、その分、別のことに頭を使ってきました。

紙にメモをすることも、計算機を使うことも、広い意味では認知オフロードです。

翻訳ソフトを使って、海外の人とコミュニケーションをとったり、外国でGoogleレンズを使ってショッピングや観光をしたりするのも、認知オフロードといえます。

「外国語を学び、身につける」という部分をショートカットしているというわけです。

こうしたアプリのおかげで、私も海外に行って楽しんだり学んだりできるようになりました。そして今は、直接会話がしたい、ちょっとだけ語学を学んでみようかなという気持ちになっています。

外国語がわからなくても海外に行けて、海外に行ったことで外国語を学びたくなる。

こういうことがあるという点でも、認知オフロードはやはりいい方法だといえるでしょう。

認知オフロードのメリット

研究の世界でも、認知オフロードは合理的で賢い戦略として扱われています。

特に、「『あとでやること』を外に出す」「忘れないように仕組みをつくる」といった使い方は、失敗を減らし、生活を安定させます。「覚えておかなくてはいけない」状態から解放されることで、「考えること」にエネルギーを使えるようになります。

認知オフロードの仕組みを利用することで、

・時間が空く

・負荷が下がる

・余裕が生まれる

という効果があるのです。

認知オフロードは、考える力を守るための工夫ともいえ、その意味で、考える力を別の場面で発揮するための手段だといえるでしょう。

この点は、AIを認知オフロードに用いる場合でも同様です。

「AI が考える力を奪う」の意味

ただし、問題はここからです。オフロードが「自動化」し、考える前に自動的に任せる状態になると何が起きるでしょうか。

認知オフロードは、自分で選んで使っているうちは、戦略です。しかし、それが無意識で自動的なものになると、話が変わってきます。

たとえば、GPSを思い浮かべてみてください。

知らない土地でも迷わずに行ける、便利な道具です。ところが、つねにその指示に従うだけの使い方を続けていると、自分のなかに「地図」が残りにくくなる、という研究結果もあります。

「どうせ調べれば出てくる」

「聞けばすぐ答えが返ってくる」

という感覚が先に立つと、考えるというステップが、まるごと抜け落ちてしまうことがあります。

つまり、外（AI）に預け続けた結果、内側（自分）が育ちにくくなるという可能性が出てくるのです。

思考を外注したら「負債」になる？

ここで注目したいのが、「認知負債（cognitive debt）」という考え方です。これは近年、MIT Media Lab を中心とした研究で広まった言葉で、AIなどに思考を外注することで、その場ではラクになる一方、自分で思考する経験が蓄積されにくく、自分で考える力への“返済”が後々必要になる可能性を示しています。

借金と同じで、少し借りる分には便利です。しかし、返済のことを考えずに借り続けると、いつの間にか重荷になります。AIも同様で、考える前に使っていたり、考えない手段として使い続けていると、

「考えるのは疲れる」

「自分でやるのはコスパが悪い」

という感覚が、知らないうちに育ってしまうかもしれません。

この「考えなくなるかもしれない」という懸念は、感覚的な話だけではありません。

MIT Media Labの研究者らによる査読前の実験研究では、文章を書く課題において、

・AIを使って書いた場合

・検索エンジンを使って書いた場合

・何も使わずに自力で書いた場合

を比較しています。

その結果、実験条件下では、AIを使用したグループにおいて、

・自己の文章への所有感が相対的に低い傾向

・思考プロセスの再生が難しい傾向

・認知的関与の指標が低い傾向

が観察されたと報告されています。

もちろん、この研究は査読前の小規模実験であり、まだ発展途上です。AI使用が長期的に思考力を低下させると断定するものではありません。

ただ重要なのは、「AIを使うと頭が悪くなる」という単純な結論ではなく、考える前にAIを使うクセがついてしまうと、そもそも考えることから遠ざかってしまうかもしれない可能性があるということなのです。

安井政樹（やすい・まさき）

札幌国際大学基盤教育部・教職センター准教授。文部科学省学校DX 戦略アドバイザー。デジタル庁デジタル推進委員。