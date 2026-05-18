聴体験文化交流館の設立に携わった町教育委員会の竹内修さん＝北海道新冠町

レコードを20世紀の文化遺産として後世に残そう―。「レ・コード館」の愛称で知られる北海道の「新冠町聴体験文化交流館」は、収集したアナログレコードを保存する全国でも珍しい町立施設だ。来年で開館30周年を迎え、所蔵はなんと100万枚以上。設立に携わった町教育委員会の竹内修さん（56）は「デジタルが当たり前の時代だからこそ、独特の音質やレトロなジャケットに触れて」と笑顔を見せる。（共同通信＝田代展嵩）

町は古くから競走馬の産地として名をはせてきた。馬だけに頼らない町づくりを模索していた1980年代終盤、CDに取って代わられようとしていたレコードに着目した。「レコードと音楽の町づくり事業」をまとめ、1991年には全国に寄贈を呼びかけ始めた。

反響は大きかった。「親が生前持っていて捨てるのが心苦しい」といった人や、テレビ・ラジオ局から寄贈が相次いだ。30万枚以上が集まった1997年に開館。2017年に目標の100万枚に達した。竹内さんは「まさか実現できるとは。夢のような気持ちだった」。

館内には邦楽・洋楽問わず、ポップスやジャズ、クラシックのレコードがずらりと展示されており、試聴もできる。売りは特注スピーカーを備えた「極上の音楽体験ができる唯一無二の場所」という専用ホールだ。愛称「レ・コード」は「心の回復と再生、大切なものに帰る心」との意味を持つ造語でもある。

日本レコード協会によると、国内のレコード生産は1976年の約2億枚がピーク。2009年には約10万枚にまで落ち込んだが、近年は人気が再燃しつつあり、2025年には約337万枚に。来館者に若者も増えてきた。

音楽愛好家の「町をレコードの聖地に」との発想から始まった交流館設立。当初は「捨てるものを集めてどうするんだ」と反対もあったと竹内さんは振り返りつつ、胸を張る。「やってきたことに間違いはなかった」

聴体験文化交流館「レ・コード館」＝北海道新冠町

特注スピーカーを備えたレコード専用ホール＝北海道新冠町の聴体験文化交流館