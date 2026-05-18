敵地エンゼルス戦に10-1で勝利

米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手は17日（日本時間18日）、敵地エンゼルス戦に先発。メジャー最長の7回を投げ、4安打1失点、無四球でキャリアハイの8奪三振と快投した。チームは10-1で勝利し、佐々木に今季2勝目がついた。試合後、取材に応じた右腕は「捕手の要求通りに投げ切れた」と手応えを口にした。「1番・DH」で出場した大谷翔平も3安打2打点と活躍。後輩を援護した。

佐々木は初回、1死から2番トラウトに二塁打を許すも、三振と内野ゴロで後続を抑えた。2回は5番モンカダ、6番アデルから連続三振。3回にもオホッピー、フレイジャーから立て続けに三振を奪った。4回1死から3番シャヌエルにこの日2本目の安打を浴び、暴投とモンカダの右前打で失点。しかし、その後も安定した投球を続け、メジャーで初めて7回のマウンドに立った。

7回はソレア、モンカダ、アデルをあっさり3者凡退に抑えた。キャリア最長の7回を投げ、4安打1失点。メジャー自己最多の8奪三振を記録した。8回のマウンドにはベシアが上がり、佐々木は降板。91球、無四球と安定のピッチングで今季2勝目をマークした。

佐々木は試合後「調子自体は前回、前々回のほうが感覚的にはよかったが、ストライクゾーンに投げられたし、守備にも助けられた。点も取ってもらったのでリズムよく投げられた」と味方に感謝した。「フォーム的にも徐々に良くなっている。この投げ方ならある程度ここに行くという形で投げられているし、1試合通して投げられた」と自信を得つつあるようだ。

無四球には「ラッキーな場面もあったが、ゾーンで勝負できた」と手応え。渡米後先発で7回にマウンドに上がったのは初めてで「初めて（7回に球場に流れる）野球場へ行こう（Take Me Out to the Ball Game＝私を野球に連れてって）の英語版をマウンドで聞きました」と笑った。

大谷は初回に中前打を放つと、4回の第3打席ではライトへ2点タイムリー。9回にも左前打を放ち、5打数3安打2打点。前日も4打数2安打5打点と活躍しており、打率を.258に上げている。



（THE ANSWER編集部）