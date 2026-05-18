ファーム・リーグ

プロ野球、ロッテのドラフト6位ルーキー・岡村了樹捕手が17日、ファーム・リーグの楽天戦に「8番・捕手」で先発出場。チームは2-11で敗れたが、高卒ルーキーが放った逆方向弾にファンから熱い視線が注がれている。

1-4とビハインドで迎えた6回の第3打席、パワーみなぎる一発で球場を沸かせた。この回先頭、カウント2-2から速球をはじき返すと、打球は綺麗な弧を描いて右翼席へ。コンパクトなフォームから見事な逆方向へのソロアーチとなった。

DAZNベースボール公式Xアカウントが「高卒ルーキーの打球じゃない 岡村了樹 ファーム第3号は 逆方向へのソロホームラン！」とつづって映像を公開。高卒ルーキーとは思えぬ一発が大きな反響を呼んでいる。

「逆方向にまで打っちゃったよ…マジで凄いな」

「高卒ルーキーとは思えない逆方向の一発 センス感じるホームラン」

「150kmのボールを逆方向に持っていけるのは凄すぎる。1軍で試してみてほしいな」

「右打者がライト方向に打つ打球ではないなぁ、これで高卒ルーキー。まだ5月だよ」

「高卒ルーキーとは思えん！ 岡村了樹 逆方向ソロ最高」

「高校出たてでこの打球…未来の4番候補きた」

「岡村了樹、逆方向へ豪快弾 将来が楽しみすぎる」

19歳の岡村は富島高から2025年ドラフト6位でロッテに入団した右投右打の捕手。強肩と打撃が魅力で、今季はファームで3本塁打をマークするなど存在感を発揮している。



（THE ANSWER編集部）