祖父、父が2代にわたる大河主演俳優、母が女優、兄は「豊臣兄弟！」出演という芸能一家の次男で、モデルで俳優の緒形龍が17日までに、自身のインスタグラムを更新。「Just a little kindness」(ほんの少しの優しさ)のタイトルで、屋上で腕だけをくゆらすコンテンポラリーダンスの動画をアップした。



【写真】両親はいまもラブラブ♥息子が撮った2ショット

龍は高校時代にアメリカにダンス留学。だが「昔から側湾症という背骨が曲がる病気を持っていて、歳をとるにつれてやっておいた方がいいということでダンスをやめて18歳頃に手術」をしたことを明かしている。その後は制限なく動けるようになったが「少しダンスをするのが怖いというか、遠ざけてしまって」5、6年間ダンスを封印していた。だが、2年ほど前に「自分もまたダンスがしたい、しないと！」と再開。現在オリジナルのMVなども撮影、公開している。



緒形龍の祖父・緒形拳さんは「太閤記」で、父の緒形直人は「信長 KING OF ZIPANGU」でそれぞれ大河ドラマで主演。兄の緒形敦も「豊臣兄弟！」の17日放送の第19回から信長の弟・信勝の長男、織田信澄役で出演。また、母は女優の仙道敦子。 龍は美容男子として「踊る！さんま御殿!!」に出演したこともある。家族仲もよく、1カ月前には韓国への家族旅行の際の両親の2ショットもアップしていた。フォロワーも「お母さんに似てるね～綺麗」「素敵なご両親で羨ましいです」「お父様お母様いつまでも仲良し♡で羨ましい」といった声が並んでいた。



（よろず～ニュース編集部）