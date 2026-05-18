◆米大リーグ エンゼルス１―１０ドジャース（１７日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、佐々木朗希投手（２４）も先発した敵地・エンゼルス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、打者として出場した試合では、４月２７日（同２８日）の本拠地・マーリンズ戦以来１４試合ぶりで今季３度目となる１試合３安打を放った。試合前に２割４分７厘だった打率は２割５分８厘に上昇した。

復調の兆しを見せている大谷は「ゾーンをしっかり把握できているのがまず一番いいところじゃないかなと思う。あとは打球がしっかり、それなりに上がってきていい打球角度で振れていれば、長打もホームランも増えてくるのかなと思う。やっぱり構えが一番大事だと思っているので、そこの動き出しの構えの部分でほとんどが決まっているのかなと思います」と手応えを口にした。

大谷は４月下旬から調子を落としていたが、１２日（同１３日）に１２試合ぶりの本塁打を放つと、投手専念、休養日で２試合連続打者としては欠場したものの、１５日（同１６日）からの３試合で６安打を放ち、「（２試合の打者としての）休み前に感覚をつかめたのを継続している」と復調への自信をのぞかせた。

古巣・エンゼルスに３連勝したことについては「この３連戦はうちにとっては完璧に近い試合運びだったと思いますし、ピッチャー陣も含めて素晴らしい試合だったと思う」と振り返った。