◇米女子ゴルフツアー クローガー・クイーンシティー選手権最終日（2026年5月17日 オハイオ州 マケテワCC＝6416ヤード、パー70）

首位と8打差の16位から出た山下美夢有（24＝花王）が1イーグル、7バーディー、3ボギーのツアー自己最少スコア64をマークし、通算9アンダーで今季自己最高の3位に入った。今季5回目のトップ10入り。

46位から出た原英莉花（27＝NIPPON EXPRESSホールディングス）は66と伸ばし、3アンダーで16位だった。

5位スタートの竹田麗央（23＝ヤマエグループHD）は73と落とし2アンダーで21位に終わった。

68の西郷真央（24＝島津製作所）は1アンダーで30位。71の吉田優利（26＝エプソン）はイーブンパーで33位。

69で回った渋野日向子（27＝サントリー）は、70の畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）と並び2オーバーで47位。68の桜井心那（22＝王子ホールディングス）は3オーバーで54位。

単独首位で出たロティ・ウオード（22＝英国）が69で回り12アンダーで逃げ切り今季初優勝。ツアー2勝目を挙げた。