マツコ・デラックス、知られざる食生活公開 村上信五から容赦ないツッコミも
18日放送の日本テレビ系（毎週月曜 後10：00）では、「抜き打ち携帯パトロール2026春」「知っておいた方がいいアレコレを教えてあげたい件」「全国のご当地問題を調査した件」を届ける。
【番組カット】過酷…ダイエットに励むフェフ姉さん
「抜き打ち携帯パトロール2026春」では、街行く人にスマホの中身を見せてもらい、そこから見えてきた人となりをグッと掘り下げていく。まずは20歳の女性が金相場を検索。投資した金は一体いくらになっているのか。23歳の男性がAIアプリに相談していたこと、知り合う女性全員にあるポーズの写真を撮らせてもらう男性の驚くべき理由、声優を目指す男性の検索ワードなどを調べる。
「知っておいた方がいいアレコレを教えてあげたい件」では、この春から自転車の交通違反に青切符が導入されたことのように、知っておくと便利な“あれこれ”をクイズ形式で紹介する。第3のビールがどう変わるのか。136年目にしてついになくなってしまった電話のアレ。持っていたら超高額で売れるかもしれないアレとは。新幹線に復活するものを聞かれたシニア女性からは村上信五、マツコ・デラックスも思わず唸る名言が飛び出す。
「全国のご当地問題を調査した件」では今回も全国各地から寄せられたさまざまな問題を紹介する。埼玉のあるお寺で先祖代々食べていないあるものとは。さらに、それぞれたった1文字でいろんな意味を使い分けているという鹿児島で、ホントに1文字だけで意味が通じるのか徹底検証。予想外の盛り上がりを見せる。
スタジオトークではマツコが知られざる食生活を暴露。笑って聞いていた村上からは容赦ないツッコミが飛び出す。
【番組カット】過酷…ダイエットに励むフェフ姉さん
「抜き打ち携帯パトロール2026春」では、街行く人にスマホの中身を見せてもらい、そこから見えてきた人となりをグッと掘り下げていく。まずは20歳の女性が金相場を検索。投資した金は一体いくらになっているのか。23歳の男性がAIアプリに相談していたこと、知り合う女性全員にあるポーズの写真を撮らせてもらう男性の驚くべき理由、声優を目指す男性の検索ワードなどを調べる。
「全国のご当地問題を調査した件」では今回も全国各地から寄せられたさまざまな問題を紹介する。埼玉のあるお寺で先祖代々食べていないあるものとは。さらに、それぞれたった1文字でいろんな意味を使い分けているという鹿児島で、ホントに1文字だけで意味が通じるのか徹底検証。予想外の盛り上がりを見せる。
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