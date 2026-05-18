パパがいなくて赤ちゃんが寂しがっていたら、ワンコが寄り添ってくれて…？愛と優しさにあふれた光景が話題になり、投稿は記事執筆時点で1万2000回再生を突破。「素敵」「癒される」といった声が寄せられています。

【動画：パパがいなくて寂しがる赤ちゃん→犬が優しく寄り添ってくれて…まるで人間のように『優しくて尊い光景』】

寂しがる赤ちゃんに寄り添うワンコ

YouTubeチャンネル「コーギーむぎ」に投稿されたのは、コーギーの「むぎ」君と赤ちゃんの尊い日常の一コマです。連休明けのある日、久しぶりにパパさんがお仕事に行ってしまったため、赤ちゃんは寂しがってぐずっていたそう。するとむぎ君が「僕がいるよ！」とばかりにやってきて、そっと寄り添ってくれたといいます。

むぎ君のおかげで赤ちゃんが泣き止んでくれたので、ママさんはホッと一安心。そして赤ちゃんが落ち着いた後も、むぎ君は寂しい思いをさせまいと、ずっとそばにいてくれたとか。

本当のお兄ちゃんのような行動

そろそろお昼寝の時間。しかし赤ちゃんはうつ伏せになってのんびり過ごしていて、全然寝てくれそうにありません。むぎ君は赤ちゃんの隣で同じ体勢になり、「まだ眠くないのかな？」と様子を見守っていたかと思うと、「ねんねしな～」と促すように赤ちゃんのほっぺたやお手々をペロペロと舐め始めたそう。

赤ちゃんが「やだ！」というように振り払っても、むぎ君はめげずにペロペロ…。一生懸命寝かしつけてくれる姿は、まるで本当のお兄ちゃんのようです。

仲良くお昼寝

しばらくすると赤ちゃんは、すやすやと眠り始めたそう。どうやらむぎ君の愛情たっぷりのペロペロには、人を癒して眠気を誘う効果があるようですね！そして一仕事終えたむぎ君も、赤ちゃんに寄り添いながら満足そうにウトウト…。

赤ちゃんはむぎ君がそばにいると安心するようで、とても幸せそうなお顔で寝ていたそうですよ。むぎ君の優しさと家族愛あふれる光景は、たくさんの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「優しい」「愛おしいなぁ」「可愛すぎる」「本当に仲がいいですね」といったコメントが寄せられています。

むぎ君と赤ちゃんの仲良しで可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「コーギーむぎ」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「コーギーむぎ」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。