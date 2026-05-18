◆米大リーグ エンゼルス１―１０ドジャース（１７日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１７日（日本時間１８日）、敵地・エンゼルス戦に先発し、７回９１球を投げて４安打１失点、８奪三振の好投を見せてメジャー通算３勝目となる２勝目（３敗）を挙げた。メジャー２年目で７回は最長で、８奪三振は最多。先発した試合での無四球も初めてで、援護点にも恵まれ、最速は９７・９マイル（約１５７・６キロ）だったが、渡米後最高とも言える結果を残した。防御率は５・０９となった。

朗希は「キャッチャーの要求通りに投げられましたし、しっかりリードしてくれたのでそこかなと思います。調子自体は前回、前々回の方が感覚的にはよかったんですけど、ただしっかり要求通りにストライクゾーンに投げられましたし、守備にも助けられながら。点も取ってもらってリズムよく投げられたかなと思います。フォーム的にも徐々によくなっているので、しっかりこの投げ方であればある程度ここに行くというフォームで投げられている。それを１試合通して続けられたので、今日はそこがよかったかなと思います」と振り返った。

初回は１死からトラウトに右中間への二塁打を浴びたが、続くシャヌエルから空振り三振を奪うなど無失点の好発進。２点のリードをもらった２回は、２者連続三振を奪うなど、３者凡退で抑えた。３回も２三振を奪って３者凡退。４回にはドジャース打線が５点を奪って７―０とリードを広げた。

４回裏には２安打を許して１点を失った朗希だったが、５回は無死一塁からオハピーを二ゴロ併殺打。６回は３者凡退で抑えると、メジャーでは初めて７回のマウンドに上がり、たった５球で３者凡退に抑えた。直球、スプリット、スライダーをうまく混ぜながらエンゼルス打線を手玉に取って、４月２５日（同２６日）の本拠地・カブス戦以来３登板ぶりの白星をつかんだ。

「１番・指名打者」でフル出場した大谷翔平投手（３１）は、５打数３安打２打点で朗希を援護した。