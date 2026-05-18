小学１年から６年の力士たちが熱戦を繰り広げた。高学年（４〜６年）女子混合の部では、６年女子で優勝した加藤優里（鷹岡小６年）が貫禄の優勝を果たした。６年生男子の部は水野裕斗（天間小）が連覇を達成。小学４年生以上の男女優勝者は全国出場をかけて来月２０日に森町で行われる県大会に出場する。

最上級生の意地を見せつけた。高学年女子決勝は６年生の部で優勝した加藤が、５年生の部を制した秋山和咲をすくい投げで下した。「最終学年だったので勝って良かった」。参加人数の関係で、学年の垣根を超えて行われた混合の部。同じ富士わんぱく相撲クラブに通う後輩を、土俵上に転がした。

２年前、弟の付き添い感覚で出場したわんぱく相撲だったが、今はむしろ、姉の方がのめり込んでいる。現在、週２回稽古に通う。コーチからは「相撲をやるなら食べることも大事」と教えられ、鷹岡小学校では給食委員を務めている。３歳から始めた体操教室にも通っているが、中学では相撲一本に絞る予定だ。

２年連続全国を目指して来月２０日、県大会に挑む。「相撲は礼節を重んじるし、色々な人と戦って友情が芽生えるからいい」。相撲の魅力にはまりつつある加藤が、３位以上に入って全国の出場権を手に入れる。

（塩沢 武士）

〇…６年生男子水野が得意の前に出る相撲で連覇。４年時に初出場して１回戦敗退したのが悔しくて、富士宮相撲クラブに入部して力をつけた。大相撲好きで、関脇・熱海富士（２３）＝伊勢ケ浜＝と幕内・宇良（３３）＝木瀬＝がお気に入り。自身も将来は、角界入りも目標にしている。「去年は６位で全国に行けなかった。今年は全国で１勝したい」。上位４人から今年は上位３位までと出場争いは厳しくなったが、まずは、全国切符をもぎ取る。

◇その他の各部優勝者

▽１年男女混合 佐野太紀▽２年男女混合 西岡昇馬▽３年男女混合 秋山和禾▽４年男子 望月琉義▽同女子 飯野真子▽５年男子 小林寛岳▽同女子 秋山和咲