今年、年収が1000万円を超えそうです。税金や社会保険料がかなり増えると聞き、不安になっています。手取りは実際どれくらい減るのでしょうか？

年収1000万円を超えると税金はどれくらい増える？

会社員の場合、年収が増えると主に「所得税」「住民税」「社会保険料」の負担が大きくなります。

特に気になるのが所得税です。日本の所得税は、所得が高くなるほど税率も上がる仕組みになっています。ただし、年収全体に高い税率がかかるわけではありません。一定額を超えた部分だけに高い税率が適用されます。

例えば、年収1000万円の会社員の場合、給与所得控除や社会保険料控除などを差し引いた後の課税所得は、600万～700万円程度になると考えられます。この場合、所得税率は20％になるケースが一般的です。

さらに、住民税は課税所得に対して原則10％程度かかります。これに加えて、健康保険料や厚生年金保険料なども給与から差し引かれます。

そのため、年収が1000万円を超えると、「額面の年収が増えた割に、手取りがそこまで増えない」と感じる人もいます。ただし、税金や社会保険料が増えるのは、収入が増えている証拠でもあります。負担ばかりに目を向けるのではなく、実際にどれくらい手元に残るのかを冷静に確認することが大切です。



年収1000万円の手取り額は実際いくら？

年収1000万円の会社員の場合、手取り額の目安は700万～750万円程度です。毎月の手取りにすると、ボーナスの有無にもよりますが、50万～60万円前後になるケースが多いでしょう。

つまり、税金や社会保険料で差し引かれる金額は年間250万～300万円程度になります。「かなり引かれる」と感じるかもしれませんが、年収800万円や900万円の人と比べても、手取りはしっかり増えています。

例えば、年収800万円の手取りは600万～650万円程度が一般的です。年収1000万円になると、差し引かれる割合はやや増えるものの、手取りベースでは年間100万円前後増えるケースもあります。

一方で、注意したいのが「社会保険料の上限」です。健康保険料や厚生年金保険料には上限があり、一定以上の年収になると、収入が増えても社会保険料の増加幅は小さくなります。そのため高年収帯では、以前より増えた収入が手元に残りやすくなるケースもあります。

また、扶養家族の有無や住宅ローン控除、iDeCo（個人型確定拠出年金）などの活用状況によって、実際の手取りは大きく変わります。同じ年収でも、家族構成や控除の使い方で数十万円の差が出ることも珍しくありません。



税金や社会保険料の負担を抑える方法はある？

年収1000万円を超える人の中には、「少しでも手取りを増やしたい」と考える人も多いでしょう。その場合、重要なのは制度を正しく活用することです。

代表的なのがiDeCoです。iDeCoは老後資金を積み立てる制度で、掛け金が全額所得控除の対象になります。例えば、年間20万円以上を積み立てると、その分だけ課税所得が減るため、所得税や住民税の負担軽減につながります。

また、ふるさと納税を活用している人も多くいます。上限額を超えなければ、実質2000円の自己負担で各地の返礼品を受け取れるため、税負担を抑えながら返礼品を受け取れる制度として人気があります。

さらに、生命保険料控除や住宅ローン控除（住宅借入金等特別控除）も、手取りを守るうえで重要です。特に住宅ローン控除は、住宅購入後の税負担を大きく軽減できる可能性があります。

ただし、節税だけを目的に無理な投資や高額な保険加入をするのは注意が必要です。結果的に支出が増えてしまい、家計を圧迫するケースもあります。

まずは現在の手取り額を把握し、そのうえで利用できる制度を確認することが大切です。必要に応じて税理士やファイナンシャルプランナーに相談すれば、自分に合った対策を見つけやすくなるでしょう。



年収1000万円でも「思ったより楽ではない」と感じる理由

年収1000万円は高収入のイメージがありますが、実際には「生活に余裕があるとは言い切れない」と感じる人もいます。その理由の一つが、税金や社会保険料の負担増です。さらに、子どもの教育費や住宅ローン、物価上昇などによって、支出も大きくなりやすい傾向があります。

また、年収が上がると生活水準も自然と上がりやすくなります。外食や旅行、住居費などにお金を使う機会が増え、「収入は増えたのに貯金が増えない」という状況になることもあります。

しかし、年収1000万円を超えていること自体は、大きな強みです。手取りが大幅に減るわけではなく、収入アップの恩恵は十分にあります。

大切なのは、「どれだけ稼ぐか」だけではなく、「どれだけ残せるか」を意識することです。税金の仕組みを理解し、利用できる制度を活用しながら、無理のない資産形成を進めていくことで、将来への安心感にもつながるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー