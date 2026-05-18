【漢字クイズ】「阿波池田」はなんて読む？この駅名、正しく読める？
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「阿波池田」はなんて読む？
「阿波池田」という漢字を見たことはありますか？
徳島県にある駅名で、答えはひらがな5文字です。
いったい、「阿波池田」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「あわいけだ」でした。
阿波池田駅は、徳島県三好市に位置する駅。
駅付近には古池があり、一毛田の水源があったところを埋め立ててつくられた停車場設備が阿波池田駅なんだそうです。
当初は、徳島線川田〜阿波池田間が開通した大正3年1月に「頭端駅」として建設されました。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『JR四国』
・『四国社会資本アーカイブス』
ライター Ray WEB編集部