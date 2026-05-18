CONVERSEのフォンダンピンク新作♡春夏を彩る上品オールスター登場

CONVERSEのMADE IN JAPANモデル「CANVAS ALL STAR J」から、2026年春夏シーズナルカラー“フォンダンピンク”が登場します。クラシカルなディテールにやわらかなピンクカラーを落とし込んだ一足は、甘すぎず洗練された印象が魅力♡ウィメンズ・メンズ問わず取り入れやすく、春夏コーデを上品に彩ってくれる注目のスニーカーです。

上品なフォンダンピンクに注目

今回発売される「CANVAS ALL STAR J HI」「CANVAS ALL STAR J OX」は、クラシックなトーンのフォンダンピンクをまとった、春夏らしい軽やかなデザインが魅力です。

80年代のオールスターをベースにしたシャープなシルエットに、光沢感のあるハトメや生成りのテープを組み合わせることで、どこかレトロで洗練された雰囲気に仕上げています。

甘さを抑えた落ち着きのあるピンクカラーは、デニムやワンピース、モノトーンコーデなど幅広いスタイルと好相性。カジュアルながらも大人っぽさを感じるカラーリングで、足元から旬なムードを演出してくれます♪

CANVAS ALL STAR J HI



価格：17,050円（税込）

サイズ：22.5～28.0／29.0／30.0cm(カラー：フォンダンピンク)

CANVAS ALL STAR J OX



価格：16,500円（税込）

サイズ：22.5～28.0／29.0／30.0cm(カラー：フォンダンピンク)

素材：アッパー・キャンバス／アウトソール・ラバー

発売日：2026年5月15日

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MADE IN JAPANならではの魅力

「ALL STAR J」シリーズは、日本製ならではの細部へのこだわりも人気の理由です。

アッパーには国産キャンバスを採用し、履き込むほどに風合いが増す上質な仕上がりに。さらに、クッション性と反発性に優れたラバースポンジのインソールを搭載しているため、長時間でも快適な履き心地を叶えます。

また、細めのコットンシューレースやクラシック感を引き立てる生成りテープ、光沢感のあるハトメなど、ヴィンテージライクなディテールもポイント。

80年代モデルをベースにした特別仕様のヒールラベルには、「MADE IN JAPAN」の文字が刻まれています。

インソールロゴやボックスデザインには、日本国旗をイメージしたレッドカラーを採用。見えない部分まで丁寧に作り込まれた、特別感のある一足となっています。

春夏コーデを彩る万能スニーカー

HIカットは存在感があり、ロングスカートやワイドパンツと合わせれば抜け感のあるスタイリングに。

OXタイプは軽やかで、ソックス合わせや素足風コーデにもぴったりです。

やさしいフォンダンピンクは肌なじみがよく、ホワイトやベージュ、グレーなど春夏カラーとも自然になじむため、普段ピンクを選ばない方にもおすすめ。

カジュアルスタイルを程よく女性らしく見せてくれる万能カラーです♡

春夏のおしゃれを足元から楽しんで

CONVERSEの「CANVAS ALL STAR J」新色フォンダンピンクは、クラシックな魅力と今っぽさを兼ね備えた、大人のための一足。

日本製ならではの丁寧な作りと快適な履き心地で、毎日のコーデをさりげなく格上げしてくれます。春夏のおしゃれをもっと楽しみたい方は、ぜひチェックしてみてください♪