カンテレ秦令欧奈アナ、“美のカリスマ”MEGUMIから影響 著書を熟読→2ショット実現【コメント】
カンテレ・秦令欧奈アナウンサーが、きょう18日放送のカンテレ・フジテレビ系『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金 後1：50）で、“美のカリスマ”MEGUMIにインタビューする。
【写真】普段の秦令欧奈アナウンサー
MEGUMIは、『とれたてっ！』でMCを務める青木源太アナと親交が深く、LINEでやりとりをする仲だという。今年2月には青木アナがMEGUMIにメッセージを送り「早起きをして、丁寧に朝ごはんを作ること」がマイブームという情報を仕入れたと、『とれたてっ！』の放送内で明かしていた。
今月、自身のダイエット体験談を明かした著書『わたしはこれでやせました』（ダイヤモンド社）を出版。番組では、秦令欧奈アナのインタビューに対し、40代になってから「病気でもないけど、何か不調で」と抗えない体調の変化があったことが、本の出版のきっかけだと明かす。
■秦令欧奈アナウンサー コメント全文
――秦さんはもともと美容にどのようなスタンスをお持ちでしたか？
美容男子とまではいかないですが、人前に出る仕事なので日々のスキンケアと体型管理に気をつけています。なので、今回のインタビューでMEGUMIさんに聞いてみたいことがたくさんありました。インタビューさせていただく前に、新刊『わたしはこれでやせました』を熟読し、前作『キレイはこれでつくれます』も読みました。
――今回のインタビューを通して、MEGUMIさんに影響されたことはありましたか？
MEGUMIさんがおすすめされていた、 “朝昼晩三食の食べる割合”ですね。とにかく続けやすいので、食欲が暴走しづらくなると感じました。僕自身、誤解していた部分でもあったので、イメージと知識をつけた上で実践するのは違うなと。やっぱりMEGUMIさんはカリスマだな、と実感しました。
――番組の見どころを教えてください
MEGUMIさんのお話から伝わる、ストイックに自己管理を継続する姿勢は、「MEGUMIさんはここまでやるんだ」とこちらも本気にさせられる、そんな力がありました。頑張っている人は、かっこいい。そう思わせていただきました。
【写真】普段の秦令欧奈アナウンサー
MEGUMIは、『とれたてっ！』でMCを務める青木源太アナと親交が深く、LINEでやりとりをする仲だという。今年2月には青木アナがMEGUMIにメッセージを送り「早起きをして、丁寧に朝ごはんを作ること」がマイブームという情報を仕入れたと、『とれたてっ！』の放送内で明かしていた。
■秦令欧奈アナウンサー コメント全文
――秦さんはもともと美容にどのようなスタンスをお持ちでしたか？
美容男子とまではいかないですが、人前に出る仕事なので日々のスキンケアと体型管理に気をつけています。なので、今回のインタビューでMEGUMIさんに聞いてみたいことがたくさんありました。インタビューさせていただく前に、新刊『わたしはこれでやせました』を熟読し、前作『キレイはこれでつくれます』も読みました。
――今回のインタビューを通して、MEGUMIさんに影響されたことはありましたか？
MEGUMIさんがおすすめされていた、 “朝昼晩三食の食べる割合”ですね。とにかく続けやすいので、食欲が暴走しづらくなると感じました。僕自身、誤解していた部分でもあったので、イメージと知識をつけた上で実践するのは違うなと。やっぱりMEGUMIさんはカリスマだな、と実感しました。
――番組の見どころを教えてください
MEGUMIさんのお話から伝わる、ストイックに自己管理を継続する姿勢は、「MEGUMIさんはここまでやるんだ」とこちらも本気にさせられる、そんな力がありました。頑張っている人は、かっこいい。そう思わせていただきました。