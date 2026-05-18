「エンゼルス１−１０ドジャース」（１７日、アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手は九回の第５打席で左前打を放ち、４月２６日・カブス戦以来の３安打をマークした。

初球の内角カットにスイングをかけるもファウルに。２球目のシンカーは見極め、３球目の同球種も冷静に見極めてバッティングカウントを作った。

４球目の内角カットボールはボールゾーンだったがスイングしてしまい空振り。５球目を逆方向へはじきかえし、３安打とした。かつての本拠地で今季３度目の固め打ちとなり、打率は・２５８へ上昇した。

ここからタッカー、Ｔ・ヘルナンデスの連続タイムリーでドジャースは２桁得点に到達。２試合連続の大爆発だ。

大谷は初回の第１打席で中前打を放つと、四回の第３打席で右前に２点タイムリーを放ち、２試合連続のマルチ安打をマークしていた。前日も引っ張り込んだ打球が出てきており、状態は急上昇してきている。

チームはこれで今季最長タイの５連勝。貯金も最多タイの１１へ戻した。勝利のハイタッチ後には山本由伸の帽子のツバを上に上げるいつものルーティンも。パドレスとの地区首位攻防戦を前に、大谷のバットにエンジンがかかってきた。

試合後に復調の要因を問われた大谷は「ゾーンが把握できていることが一番。あとは打球がしっかり上がってきて、いい角度で振れていれば長打も増えてくるのかなと思います」と語っていた。