◆米大リーグ エンゼルス１―１０ドジャース（１７日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャースが１７日（日本時間１８日）、敵地・エンゼルス戦に快勝し、５連勝を飾った。エンゼルス３連戦をスイープ。先発した佐々木朗希投手（２４）はメジャー自己最長７回、最多８奪三振で４安打１失点の快投で、今季２勝目＆メジャー通算３勝目を挙げた。大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で先発出場し、５打数３安打２打点で４戦連続安打をマークした。３安打は４月２７日の本拠地・マーリンズ戦以来１４試合ぶりとなった。

佐々木はエンゼルスタジアムでは自身初登板。初回のマウンドで１死から「２番・中堅」で先発出場したエンゼルスのＭ・トラウト外野手と初対戦し、右中間に完璧な二塁打を許した。だが、後続を抑えて無失点で切り抜けた。

４回は１死からシャヌエルに右前打を許すと、２死二塁からモンカダに右前適時打で１点を返されたが、最少失点で切り抜けた。渡米後初めて上がった７回のマウンドは先頭ソレアを初球で遊ゴロに打ち取ると、わずか５球で３者凡退に抑えた。計９１球を投げて、直球は３７球でわずか４１％。変化球主体の投球でエ軍打線を翻弄。先発での無四球は渡米後初となった。

好調な打線は２回にロハスの右犠飛で先制すると、続く金慧成（キム・ヘソン）にもタイムリーが生まれて２点を先取。さらに４回は２死満塁で回ってきた大谷が、右前２点打を放つと、これを口火にパヘス、タッカーにもタイムリーが飛び出して一挙５得点。リードを７点に広げた。

エンゼルス戦をスイープし、５連勝。１３連戦はこれで６勝４敗となった。１８日（同１９日）からは敵地・パドレス３連戦を予定し、１戦目から山本由伸、シーハン、大谷の順に先発を予定している。