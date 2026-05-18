クラブフェースの開閉からゴルフを覚えよう【三觜喜一のKWレッスン】

クラブフェースの開閉からゴルフを覚えよう

フェースターンを覚える

ゴルフを始める人が、一番最初に覚えるべきなのは、ボールのとらえ方です。いわゆるインパクトと言われる部分で、このインパクトからゴルフをスタートするのが効率的です。

そのように確信する理由は、クラブをどうボールに当てるかを最初に理解したゴルファーと、理解してないゴルファーとでは、上達の速度がだいぶ変わってくるからです。

ですからまずは、ゴルフクラブをどのようにボールに当てればいいのかを、小さな振り幅で覚えます。最初は単純に、自分の見た目上でフェースが回転するように振ります。目安はグリップの文字を左側に向けるように打つことで、グリップ自体を回転しながらボールをとらえるのが、ゴルフを覚える第一歩となります。

このように、フェースがまっすぐ当たる意識を持たず始めたほうが実際は簡単で、1年ぐらいで70台が出る人が普通にいる一方で、グリップの位置がまったく変わらないように、まっすぐ打とうと思ってスタートしたゴルファーは、上達にとても時間がかかります。

つまりボールのとらえ方を理解した上で、そこから順番にそれをやりやすくするために、どうスイングを作っていくかというのがスイング作りの第1テーマなわけです。

ですからまずは地味に、時計盤の7時から5時ぐらいの振り幅で、フェースを開閉させて打ちましょう。実際に行ってみるとわかりますが、ちょっとでもまっすぐ当てたいと思うと、その瞬間にクラブの開閉は止まります。

止まった瞬間にザックリやってしまうので、必ずしっかりとクラブフェースを回転しながら打つことです。フェースの開閉ができてきたら、徐々に振り幅を大きくしてみましょう。フェースが開閉しながら体の前を通過する感覚がわかってくると思います。

【出典】『最強インパクトを作る うねりスイング(世界基準のゴルフを身に付ける!)』著者：三觜喜一