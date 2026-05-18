【英国】

ライトムーブ住宅価格（5月）08:01

予想 N/A 前回 0.8%（前月比)

予想 N/A 前回 -0.9%（前年比)



【中国】

小売売上高（4月）11:00

予想 2.0% 前回 1.7%（前年比)

予想 N/A 前回 2.4%（年初来・前年比)



鉱工業生産指数（4月）11:00

予想 6.0% 前回 5.7%（前年比)

予想 N/A 前回 6.1%（年初来・前年比)



【米国】

NAHB住宅市場指数（5月）23:00

予想 34.0 前回 34.0 （NAHB住宅市場指数)



対米証券投資（3月）19日05:00

予想 N/A 前回 586.0億ドル（対米証券投資)



※予定は変更することがあります

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