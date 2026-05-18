本日の予定【経済指標】
【英国】
ライトムーブ住宅価格（5月）08:01
予想 N/A 前回 0.8%（前月比)
予想 N/A 前回 -0.9%（前年比)
【中国】
小売売上高（4月）11:00
予想 2.0% 前回 1.7%（前年比)
予想 N/A 前回 2.4%（年初来・前年比)
鉱工業生産指数（4月）11:00
予想 6.0% 前回 5.7%（前年比)
予想 N/A 前回 6.1%（年初来・前年比)
【米国】
NAHB住宅市場指数（5月）23:00
予想 34.0 前回 34.0 （NAHB住宅市場指数)
対米証券投資（3月）19日05:00
予想 N/A 前回 586.0億ドル（対米証券投資)
※予定は変更することがあります
ライトムーブ住宅価格（5月）08:01
予想 N/A 前回 0.8%（前月比)
予想 N/A 前回 -0.9%（前年比)
【中国】
小売売上高（4月）11:00
予想 2.0% 前回 1.7%（前年比)
予想 N/A 前回 2.4%（年初来・前年比)
鉱工業生産指数（4月）11:00
予想 6.0% 前回 5.7%（前年比)
予想 N/A 前回 6.1%（年初来・前年比)
【米国】
NAHB住宅市場指数（5月）23:00
予想 34.0 前回 34.0 （NAHB住宅市場指数)
対米証券投資（3月）19日05:00
予想 N/A 前回 586.0億ドル（対米証券投資)
※予定は変更することがあります