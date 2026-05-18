【英国】
ライトムーブ住宅価格（5月）08:01
予想　N/A　前回　0.8%（前月比)
予想　N/A　前回　-0.9%（前年比)

【中国】
小売売上高（4月）11:00
予想　2.0%　前回　1.7%（前年比)　
予想　N/A　前回　2.4%（年初来・前年比)

鉱工業生産指数（4月）11:00
予想　6.0%　前回　5.7%（前年比)
予想　N/A　前回　6.1%（年初来・前年比)

【米国】
NAHB住宅市場指数（5月）23:00
予想　34.0 　前回　34.0 （NAHB住宅市場指数)

対米証券投資（3月）19日05:00
予想　N/A　前回　586.0億ドル（対米証券投資)

※予定は変更することがあります