◇インターリーグ ドジャース10―1エンゼルス（2026年5月18日 アナハイム）

ドジャースの佐々木朗希投手（24）が17日（日本時間18日）のエンゼルス戦に先発登板し、メジャー自己最長となる7回を投げ、4安打1失点の好投で2勝目を挙げた。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手（31）は5打数3安打2打点と活躍。10―1の快勝で5連勝を飾った。

初回は1死からトラウトに右中間へ二塁打されたが、シャヌエルをフォークボールで空振り三振、ソレアを97.5マイル（約156.9キロ）の直球で三ゴロに仕留めてリズムに乗る。2回、3回はいずれも3者凡退で打者6人から4三振を奪った。

序盤から得点を重ね打線の援護をもらい、4回、5回と走者を背負いながらも無失点に切り抜けた。5回までに7三振を奪い、メジャー自己最多となった。最速は97.9マイル（約157.5キロ）をマーク。6回、7回も3者凡退に抑えた。7回、91球を投げ、自己最多8奪三振、無四球の快投となった。

11日（同12日）のジャイアンツ戦から中5日でのマウンド。同戦は5回0/3を6安打3失点で、今季通算7試合で1勝3敗、防御率5・88。現状を踏まえ「（理想の自分には）ほど遠い」と話していた。それでもデーブ・ロバーツ監督は「朗希はかなり心を開くようになっている。自信も表れていると思うし、配球や自分の球への安心感も出てきている。今日は彼が何を見せてくれるのか楽しみ」と話していた。指揮官の期待に応える投球で、4月25日（同26日）のカブス戦以来となる今季2勝目を手にした。

打者24人に対して、初球ストライクは19人。ストライクゾーンを攻め抜き、メジャー2年目で最高の投球となった。