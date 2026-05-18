将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）が糸谷哲郎九段（37）を破り、ストレート防衛で自身初の4連覇を達成した第84期名人戦七番勝負第4局。大熱戦の末に決着を迎えた5月17日の対局終盤、ABEMAの中継では関東と関西の「秒読み」に関するマニアックな話題が取り上げられ、ファンの間で反響を呼んだ。

【映像】本局は関西流！記録係による秒読み（実際の映像）

大阪府高槻市の「高槻城公園芸術文化劇場」を舞台に行われた本局。藤井名人が着実にリードを拡大し、いよいよ持ち時間が残り10分に突入しようとしていた。藤井名人も「（秒読みは）今からで…」と依頼し、記録係による秒読みが開始。緊迫した最終盤の場面を迎えたが、ABEMAで解説を務めていた山川泰熙四段（27）がふと興味深い話題を切り出した。

「秒読みの仕方って関東と関西で微妙に違いますよね」と語り始めた山川四段。「関西は『残り10分です、30秒…』なんですけど、関東は『30秒、残り10分です』なんです」と、記録係による持ち時間と秒読みの読み上げ順が、東西で異なっているという将棋界のトリビアを披露したのだ。

これには、長年第一線で活躍しタイトル獲得経験も持つ聞き手の屋敷伸之九段（54）も「微妙に違うんですね。気が付かなかった！」と驚きの声を上げた。数え切れないほどの対局を経験してきたベテラン棋士でさえ、東西のわずかな違いにはこれまで意識が向いていなかったようだ。

盤上の激しい攻防の裏で明かされたマニアックな事実に、中継を見守っていた視聴者も反応。コメント欄には「言われてみれば」「そうなんだ知らんかった時間のよみかた」「そうなんだ・・知らんかった」「知らなかった」と驚く声や、「へーへーへー」「気にしたことねー」「今まで気づかなかったの面白いな」「どっちがいいか」といった声が続々と寄せられ、対局終盤の張り詰めた空気を和ませるひとコマとなっていた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）