＜大相撲五月場所＞◇中日◇17日◇東京・両国国技館

【映像】宇良の上体が「90度」に曲がった衝撃光景

前頭十五枚目・翔猿（追手風）と前頭十一枚目・宇良（木瀬）。角界の“人気＆曲者”対決はファンの想像と期待の斜め上を行く“情報過多”な大熱戦となった。翔猿が勢いよく土俵下に吹っ飛び、客席の奥深くへ突っ込んでいくド派手なシーンが反響を呼んだが、ファンの注目はもう一つ。土俵際で上体を「90度」に反らせて熱戦を演出した宇良の驚愕の粘り腰に「残すんかいw」「宇良らしさ満載」「危ねぇ」「背中折れちゃう」など騒然となった。

“曲者”対決はファンの期待を大きく上回る手に汗握る大熱戦となった。立ち合い、手を出していった両者はレスリングのようにけん制し合う展開。しかし、翔猿が一瞬のスキを突いて宇良を土俵際に追い込み勝負ありかと思われた次の瞬間、“宇良劇場”が開演する。

俵に足をかけた宇良は、持ち前の柔軟性を生かし上体を大きく仰け反らせ…いや、90度に反らせ、見たことない姿勢で翔猿の猛攻をしのぐと、ひらりと左に体をかわして形勢逆転。今度は宇良が翔猿を向正面の土俵際に追い込むも、翔猿が負けじと俵に足をかけて我慢。宇良が左からの投げで翔猿の体勢を崩すと、一気に翔猿を土俵の外に追いやった。

翔猿が客席深くへとダイブした姿にABEMA実況の清野茂樹アナウンサーは「翔猿が飛んだ！随分遠くに飛びました」と大興奮。解説の元横綱・若乃花の花田虎上氏は「大丈夫かな？どこまで飛んだのかな？」とその飛距離に驚きつつ、「お客様もビックリしますよね。お客様の中じゃなくてよかったですね。花道でね」と心配した。

行司の式守錦太夫は軍配を翔猿に上げたが物言いがつき、同体で取り直し。取り直しの一番では、押し合いから宇良が引いたところに翔猿がつけ入り、最後は押し出した。これで翔猿は7勝目、宇良は3敗目を喫した。

宇良の粘りには「あれで残るのが宇良」「雑技団相撲」「だから宇良好きやねん」とファン大興奮。翔猿のダイブには「フライングモンキーw」「凄い距離飛んだ」「見ごたえあった」といった反響が相次いだ。（ABEMA／大相撲チャンネル）